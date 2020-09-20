شكرا لقرائتكم الإسماعيلى يختتم اليوم استعداداته لمواجهة إنبى في الدورى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اختتم فريق الكرة الأول بالإسماعيلى الاستعداد لملاقاة انبى غدا الاثنين على ملعب بتروسبورت، فى إطار منافسات الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدورى المصرى، المران اشتمل على مجموعة من الجمل الفنية أهمها كيفية بناء الهجمات من الخلف إلى الامام، مع سبل التحرك بدون الكرة وسرعة التسليم والتسلم تحت الضغط.

ومن المقرر أن يغادر لاعبو الفريق إلى القاهرة بعد قليل للمبيت هناك بأحد الفنادق، استعدادا للقاء المذكور والذى ينطلق عند الساعة الثالثة عصرا.

وحرص المدرب البرازيلى هيرون ريكاردو على إيقاف التقسيمة أكثر من 8 مرات من أجل تعديل تحركات اللاعبين وتصحيح الأخطاء.

وقرر مجلس اداره النادى الإسماعيلى برئاسة المهندس ابراهيم عثمان تكليف الإعلامى علاء وحيد بمهام المتحدث الإعلامى باسم النادى الإسماعيلى فى جميع وسائل الاعلام.

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ويستعيد فريق الإسماعيلى جهود لاعبه أسامة إبراهيم أمام الفريق البترولى بعد انتهاء الايقاف حيث غاب اللاعب عن مباراة المقاولون العرب التى انتهت بالتعادل الايجابى بهدف لكل فريق فى الجولة السابعة والعشرين للمسابقة بعدما حصل على الانذار الثالث خلال مشاركته بمباراة الأهلى التى خسرها الدراويش بثلاثية دون رد فى الجولة 26 للمسابقة.

وعبر البرازيلى هيرون ريكاردو المدير الفنى للإسماعيلى عن رضاه عن أداء اللاعبين برغم التعادل مع المقاولون العرب بهدف لكل فريق، فى إطار منافسات الجولة الــ27 بمسابقة الدورى المحلى، وأضاف ريكاردو فى تصريحات عقب اللقاء "روح اللاعبين اعتبرها من أهم المكاسب، بجانب مشاركة اكثر من لاعب كانوا خارج الحسابات فى الفترة الماضية".

وانتهت أحداث مباراة الإسماعيلى والمقاولون العرب بالتعادل الإيجابى 1 / 1 فى اللقاء الذى أقيم باستاد الإسماعيلية ضمن مواجهات الجولة الـ27 للدورى الممتاز، ليرتفع رصيد المقاولون للنقطة الـ48 فى المركز الثالث للدورى، كما يرتفع رصيد الإسماعيلى للنقطة 31 فى المركز العاشر بجدول الدوري.