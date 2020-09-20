شكرا لقرائتكم وزير الرياضة يكرم منظمى حفل قرعة بطولة العالم لليد مصر 2021 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كرم اليوم وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى، السادة منظمى حفل قرعة بطولة العالم لليد مصر 2021، وخلال حفل التكريم، أعرب وزير الشباب والرياضة عن خالص الشكر والتقدير لمنظمى ومقدمى حفل قرعة البطولة والذى شهدت ردود أفعال عالمية موجها رسالة حب للموسيقار عمرو خيرت على إبداعاته فى القرعة .

صرح وزير بأن التكريم يأتى للجهود الذى بذلت من جانب منظمى حفل قرعة البطولة والنجاح الكبير الذى تحقق والذى تابعه اكتر من مليار مشاهد حول العالم من 190 دولة حول العالم، مشيراً إلى اعتزازه بوجوده بجانب الدكتور حسن مصطفى القيمة الدولية الذى أسس لمنظومة رياضة اليد المصرية والعالمية .

وشدد وزير الرياضة على إصرار القيادة السياسية المضى قدماً فى طريق البناء والعمل وتكريم المخلصين والمجتهدين من أبنائها بالداخل والخارج، وأكد حرص الدولة على تكريم كل مسئول بذل جهدا لخدمة الوطن فى مختلف المجالات .

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وجاء على رأس المكرمين رئيس اللجنة المنظمة ورئيس اتحاد اليد المهندس هشام نصر، ومدير البطولة الكابتن حسين لبيب، وأمين صندوق اتحاد اليد الكابتن مؤمن صفا، وعلاء السيد المشرف على المنتخبات الوطنية، والدكتور أحمد الشيخ رئيس لجنة الاتصال الحكومى بوزارة الرياضة، اللواء محمد رضا دواود رئيس مجلس إدارة لاكى تورز، وأحمد سعد من احد الشركات، وهانى لطفى المخرج التلفزيونى، والسادة مسئولى شركة تذكرتى وبيرزنتيشن ؛ منتصر النبراوى رئيس مجلس إدارة شركة تذكرتى وبيرزنتيشن، والفنان خالد النبوى الذى اعتذر لظروف خاصة والفنانة إنجى المقدم .

وجه الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولى لليد الشكر لجميع شركاء النجاح فى إخراج حفل القرعة بدء من فخامة رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير الشباب والرياضة وكافة المؤسسات واللجان المعنية والذى كانت نتيجه مليار مشاهدة من 190 دولة وردود أفعال عالمية . وأشار منتصر النبراوى، إلى التناغم بين المؤسسات كافة الذى أدى لنجاح حفل القرعة ولاقت إعجاب الجميع، ونعد بحفل افتتاح وختام يليق بإسم ومكانة مصر