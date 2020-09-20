شكرا لقرائتكم زى النهاردة.. وليد سليمان يقود الأهلى للفوز على القطن الكاميرونى بملعبه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فى مثل هذا اليوم 20 سبتمبر 2014، حقق الأهلى الفوز على القطن الكاميرونى بملعبه فى جاروا بهدف دون رد سجله وليد سليمان فى ذهاب نصف نهائى بطولة الكونفيدرالية، ليضع الأهلى أولى قدميه فى نهائى الكونفيدرالية لأول مرة فى تاريخه التى توج بها فى النهاية بهدف عماد متعب الشهير فى سيوى سبورت الايفوارى بالوقت القاتل .

ويعد وليد سليمان واحدًا من اللاعبين الأساسيين الذى يعتمد عليهم أى مدرب تولى القيادة الفنية للنادى الأهلي، خصوصًا وأنه من اللاعبين الذين يصنعون الفارق، ويمتلكون مهارات كبيرة بجانب الروح العالية، حقق وليد سليمان مع الأهلى خلال مسيرته 12 بطولة منها 5 ألقاب دورى، و1 كاس مصر، و3 كأس السوبر، بالإضافة إلى بطولتى دورى أبطال وواحدة كونفدرالية ورغم أن الإصابة تخطف الحاوى أوقاتا كثيرة إلا أن يعود متألقاً ولا يعرف للشيب طريقاً فلم يهزمه الزمن وبات يغرد احلى الالحان فى مباريات المارد الأحمر.

وكانت أهداف الحاوى ولمساته حاسمة فى العديد من البطولات التى توج بها الأحمر، ويتذكر له الجمهور الأهلاوى هدفه الثانى والذى منح الفريق الأحمر لقب دورى أبطال أفريقيا عام 2012 على حساب الترجي، بالإضافة إلى مساهمته فى التتويج بالكونفدرالية عام 2014 بعرضية رائعة على رأس عماد متعب، وكذلك أحرز سليمان هدفاً غالياً لكل جماهير الأهلى فى مرمى الزمالك خلال لقاء الفريقين فى إطار منافسات دور المجموعات لبطولة دورى أبطال أفريقيا

وعلى مدار التاريخ، نجح الأهلى فى تدوين اسمه بحروف من ذهب بين الأندية المصرية بل والعالمية، وبعدد كبير من البطولات نصب الأحمر ملكاً على منافسيه، حيث وصل عدد بطولات الأهلى إلى 137 بطولة خلال 113 سنة هو عمر القلعة الحمراء التى تأسست عام 1907.

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وتوج المارد الأحمر بـ42 بطولة دورى عام، 36 لقبا ببطولة كأس مصر، 10 ألقاب سوبر محلى، 7 ألقاب بطولة السلطان حسين، 16 لقب دورى منطقة القاهرة، لقب واحد كأس الجمهورية العربية المتحدة، لقب واحد من كأس الاتحاد المصرى.

على مدار تاريخه الطويل جمع النادى الأهلى بين بطولتى الدورى والكأس 14 مرة، كان أولها فى موسم "1948-1949" أول موسم تقام فيه مسابقة الدورى، الذى توج به المارد الأحمر، ونجح أيضا فى الفوز بلقب كأس مصر على حساب الزمالك "فاروق أنذاك" فى الوقت الإضافى "3-1."

فيما كان التتويج الأخير بالدورى والكأس معاً فى موسم "2016-2017" نجح الأهلى فى الجمع للمرة رقم "14" بين مسابقة الدورى والكأس بعد فوزه على المصرى "2-1" فى الوقت الإضافى بنهائى كأس مصر.