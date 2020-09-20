شكرا لقرائتكم الزمالك يخضع لتحاليل رابيد تيست اليوم استعدادا لمواجهة طنطا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يجرى لاعبو الزمالك والجهاز الفنى والإدارى، التحاليل الطبية الخاصة بالكشف عن فيروس كورونا "رابيد تيست"، اليوم الإثنين، قبل انطلاق مران الفريق الذى يستعد لمواجهة نظيره طنطا، فى المباراة المقرر إقامتها فى الثامنة من مساء الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز.

ويسعى الفريق الأبيض لاستعادة انتصاراته عقب الهزيمة الأخيرة من أسوان، بهدف دون رد، فى المباراة التى جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرون من المسابقة المحلية، التى توج الأهلى بلقبها رسميًا للمرة 42 فى تاريخه، لذا يسعى الأبيض للحفاظ على حظوظه فى احتلال المركز الثانى فى جدول ترتيب الدورى الممتاز، للنسخة الجارية، فى ظل المنافسة الشرسة على هذا المركز بين أندية الزمالك وبيراميدز والمقاولون العرب.

وتأكد بصفة نهائية استمرار طارق يحيى المدير الفنى المؤقت للزمالك، فى منصبه فى مباراة طنطا المقبلة بالدورى بسبب عدم التعاقد مع مدير فنى اجنبى جديد حتى الآن، فيما كشف مصدر داخل إدارة الكرة بنادى الزمالك عن موعد الإعلان عن اسم المدير الفنى الجديد الذى يتولى تدريب الفريق خلفا للفرنسى كارتيرون، حيث أكد المصدر أن إدارة الزمالك ستعلن عن المدير الفنى خلال أيام ولكن لن يكون قبل يوم الاثنين المقبل، وذلك انتظارا لرد المدربين الذين يتفاوض معهم.

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يحتل الزمالك المركز الثانى بجدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 55 نقطة، بعدما خاض 28 مباراة حقق خلالها الفوز فى 16 مباراة وتعادل فى 7 لقاءات وهُزم فى 5 مباريات، فيما سجل 37 هدفًا واستقبلت شباكه 21 هدفًا، إلا أن الأبيض اعتبر مهزومًا بنتيجة 2 / 0 اعتباريًا لعدم حضوره مباراة القمة أمام الأهلى فى الدور الأول من المسابقة ليتقرر خصم منه 3 نقاط إضافية بنهاية الموسم الجاري، طبقًا لقواعد المسابقة.

فيما يحتل طنطا المركز الثامن عشر والأخير بجدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 18 نقطة، بعدما خاض 28 مباراة حقق خلالهم الفوز فى مباراتين فقط وتعادل فى 12 لقاء وهُزم فى 14 مباراة، فيما سجل 16 هدفًا واستقبل 44 هدفًا.