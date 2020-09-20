شكرا لقرائتكم عينات تحاليل فيروس كورونا للإسماعيلى سلبية استعدادا لإنبى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد ناصر هريدى عضو الجهاز الطبى لفريق الكرة الأول بالإسماعيلى، أن نتيجة اختبار “رابيد تيست” أظهر سلبية جميع لاعبى أعضاء الفريق من جهاز فنى وإدارى باستثناء عضو واحد فى الجهاز الطبى، ويحل الدراويش ضيفا على إنبى عصر غد الاثنين باستاد بتروسبورت لحساب الجولة الــ28 ببطولة الدورى المحلى.

وأضاف هريدى: "سيخضع المصاب للعلاج اللازم مع اتباع كافة الاجراءات الوقائية اللازمة لضمان سرعة تعافيه وعودته للعمل بشكل طبيعى".

وأنهى حديثه: ”كل ما يقال بشأن إيجابية تحليل محمد مخلوف لاعب وسط غير صحيح، اللاعب بصحة جيدة وسيتواجد بشكل طبيعى فى المباراة حسب رؤية الجهاز الفنى بقيادة البرازيلى ريكاردو".

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ويختتم اليوم الأحد فريق الاسماعيلى بقيادة البرازيلى هيرون ريكاردو استعداداته لمواجهة انبى المقرر لها الثالثة عصر غداً الاثنين على ستاد بتروسبورت بالجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدورى العام حيث يخوض الفريق مرانه الرئيسى على ستاد الإسماعيلية ثم يعلن ريكاردو قائمة المباراة التى تتوجه للقاهرة لدخول معسكر مغلق والمبيت هناك استعداداً للمباراة.

ويستعيد فريق الاسماعيلى جهود لاعبه أسامة إبراهيم أمام الفريق البترولى بعد انتهاء الايقاف حيث غاب اللاعب عن مباراة المقاولون العرب التى انتهت بالتعادل الايجابى بهدف لكل فريق فى الجولة السابعة والعشرين للمسابقة بعدما حصل على الانذار الثالث خلال مشاركته بمباراة الأهلى التى خسرها الدراويش بثلاثية دون رد فى الجولة 26 للمسابقة.

وعبر البرازيلى هيرون ريكاردو المدير الفنى للإسماعيلى عن رضاه عن أداء اللاعبين برغم التعادل مع المقاولون العرب بهدف لكل فريق، فى إطار منافسات الجولة الــ27 بمسابقة الدورى المحلى، وأضاف ريكاردو فى تصريحات عقب اللقاء "روح اللاعبين اعتبرها من أهم المكاسب، بجانب مشاركة اكثر من لاعب كانوا خارج الحسابات فى الفترة الماضية".