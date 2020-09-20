شكرا لقرائتكم أشرف صبحى: مونديال اليد حافز لإستكمال النجاح الوطنى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
أكد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة أن بطولة مونديال اليد تحظى باهتمام كبير من الرئيس عبد الفتاح السيسى وهو ما ظهر من خلال جلسة معه و ظهر الاهتمام من خلال لتهنئته لنا على حفل القرعة الت خرجت بصورة مشرفة لمصر .
وأضاف صبحى خلال حفل تكريم القائمين على حفل القرعة أن ما شهدته القرعة حافز لإستكمال النجاح والمسيرة الناجحة لان كل شى وطنى سواء الأدوات والإخراج وكل ما يخص البطولة لا يوجد شئ تم استيراده من الخارج وهو ما يؤكد قدرة المصريين على غخراج كل شئ على افضل ما يكون .
وأشار وزير الرياضة أن مونديال اليد هو الحدث الوحيد الذى يجمع دول العالم رغم الظروف الصحية بمختلف الدول وهو جائحة كورونا التى أوقفت الرياضة فى مختلف دول العالم لفترات طويلة ومنها دول الغت المسابقات الرياضية بسبب هذه الجائحة .
تنظم اليوم الأحد ، وزارة الشباب والرياضة، برئاسة الدكتور أشرف صبحى، حفل تكريم للمشاركين فى تنظيم حفل قرعة بطولة العالم لكرة اليد مصر 2021، ومنهم رئيس اللجنة المنظمة للبطولة حسين لبيب ومدير البطولة والفنانة إنجى المقدم وجاسمين طه ورؤساء ومسئولو شركات بريزينتيشن وتذكرتى
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