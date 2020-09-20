شكرا لقرائتكم صلاح عبد الله: مستنى مباراة الزمالك وطنطا عشان رضا عبد العال بيضحكنى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يرى الفنان صلاح عبد الله أن مستوى قطبى الكرة المصرية الاهلى والزمالك غير مطمأن قبل إنطلاق مواجهات نصف نهائى دوري ابطال أفريقيا ، وقال صلاح عبد الله فى مداخلة هاتفية لبرنامج الفيلسوف أيمن يونس عبر أذاعة أون سبورت إف إم :" مبروك للأهلى الدوري ، وأنا قولت خلاص هبطل كورة لو الزمالك مخدش أفريقيا السنة دى ، وبجد حاسس أن مستوى الاهلى والزمالك غير مطمأن ، نفسى النهائى يكون مصرى "

وتابع صلاح عبد الله :" محمد الشناوى هو أفضل لاعب فى الاهلى ، وفايلر يستحق خمسة من عشرة فى انجاز الدوري ، ورحيل كارتيرون عن الزمالك عنوانه حديث المال ، ومستنى مباراة الزمالك وطنطا عشان رضا عبد العال بيضحكنى"

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وأكمل صلاح عبد الله :" أفضل لاعب فى الزمالك أشرف بن شرقى ، ورغم أنى بحب فرجانى ساسى بس مستواه فى الفترة الاخيرة مش كويس ، وبعتبر أحمد عز وأمير كراراة أفضل ممثلان هذا الموسم ".

وبسخريته المعهودة، كتب الفنان صلاح عبد الله عبر حسابه على تويتر: "لو الزمالك ما أخدش أفريقيا .. هبطّل ألعب كورة" ، وكان فريق الزمالك، قد خسر مواجهته أمام فريق أسوان فى الدوري، وتوج الأهلى عقب انتهاء المباراة بطلاً للدورى للمرة الـ42 فى تاريخه.

من جانبه، وجه محمود الخطيب رئيس النادى التهنئة لجماهير الاهلى بالفوز ببطولة الدورى رقم 42 فى تاريخ النادى كما وجه التهنئة لأعضاء النادى ولاعبيه وجهازه الفنى، مؤكداً أن الجميع فى المنظومة الأهلاوية بذل أقصى ما لديه من أجل هذه اللحظة ومن أجل إسعاد الجماهير العريضة التى يعمل الجميع من أجلها وبهدف إسعادها ووعد الخطيب جماهير وأعضاء النادى بمواصلة العمل والجهد من أجل مواصلة الأنتصارات المحلية والقارية خاصة وأن الاهلى يملك جميع مقومات النجاح والتفوق الكروى من لاعبين على مستوى عالً من القدرات الفنية وجهاز فنى مُتميّز وإدارة تساند الفريق وتوفر له كل سُبل الأستقرار والنجاح وفوق كل هذا جماهير عريضة تدعم الفريق فى كل مكان وزمان.