شكرا لقرائتكم فيرنر: لوف نصحني بالانتقال إلى تشيلسي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - كشف المهاجم الدولي تيمو فيرنر أنه استرشد بنصيحة يواخيم لوف، المدير الفني للمنتخب الألماني لكرة القدم، في الانتقال من لايبزيغ الألماني إلى تشيلسي الإنجليزي.

وفي تصريحات لصحيفة "بيلد آم زونتاغ" الألمانية الصادرة يوم الأحد، قال فيرنر (24 عاماً): لوف وجد المشروع الذي يقيمه تشيلسي هنا مثيرا للاهتمام، ونصحني لهذا السبب باتخاذ هذه الخطوة.

وكان فيرنر انتقل إلى تشيلسي قبل انطلاق الموسم الجديد، وذلك بعد أن رفض عرضا من يورغن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، وأتبع: وجدت أنني يمكن أن ألعب بشكل مباشر في تشيلسي وأن أكون لاعبا أساسيا. وهكذا يمكنني أن أتطور.