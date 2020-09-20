ليستر يستعير الجناح التركي أوندير حتى نهاية الموسم

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جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد نادي ليستر سيتي الإنجليزي يوم الأحد استعارة الجناح التركي، جينكيز أوندير، من صفوف روما الإيطالي لدعم صفوفه خلال الموسم الحالي.
وقال اللاعب التركي للموقع الرسمي لليستر سيتي: سأحاول مساعدة زملائي داخل وخارج الملعب وأعتقد أن بإمكاني تحسين أدائي في كل يوم، أعتقد أنني سريع ويمكنني صناعة الكثير من الفرص لزملائي.
وانضم أوندير إلى موطنه كاغلار سويونكو في صفوف ليستر سيتي، وعلق على ذلك بالقول: شعوري جيد للغاية لأن صديقي المقرب يلعب في ليستر سيتي. وأضاف: سعيد للغاية لحصولي على الفرصة اللعب بجانب كاجلار ودائما كنت أشاهد مباريات ليستر من أجله".
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