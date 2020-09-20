شكرا لقرائتكم إصابة غوميز وآل بليهي بكورونا.. والهلال يطلب التأجيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن نادي الهلال إصابة مهاجمه الفرنسي بافيتمبي غوميز ومدافعه علي البليهي بفيروس كورونا بالإضافة إلى 13 إصابة جديدة كشف عنها الفريق يوم السبت مطالبا الاتحاد الآسيوي بتأجيل المباراة المقبلة أمام شهر خودرو.

وفي بيانه كشف الهلال إصابة 10 أفراد من أعضاء بعثة منهم علي البليهي وغوميز ومتعب المفرج وفي أجهزة الفريق الأول، كرستيان وماثيو وباولو وأحمد موسى وبدر الخطيب وأوسكار وفيكتور. وطالب الهلال الاتحاد الآسيوي بتأجيل المباراة المقبلة الآسيوية أمام شهر خودرو بعد وصول عدد الإصابات إلى 15.

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وكان الهلال أعلن خلال هذا الأسبوع إصابة عدد من اللاعبين وصل عددهم 11 منهم سلمان الفرج ونواف العابد ومحمد البريك ومحمد الواكد وجوفينكو وسالم الدوسري وغيرهم.

وطلب الهلال استبدال حارسيه المصابين بفيروس كورونا باثنين آخرين ليوافق الاتحاد الآسيوي على الطلب ويستدعي الفريق عبدالله البيشي والجبيع.

ويتصدر الهلال مجموعته التي تضم أندية شباب الأهلي الإماراتي وبختاكور الأوزبكي وشهر خودرو الإيراني في بطولة دوري أبطال آسيا وبات بحاجة لنقطة واحدة لضمان التأهل إلى ثمن النهائي.