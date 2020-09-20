أرسنال يحقق فوزاً صعباً على وست هام

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جدة - بواسطة طلال الحمود - اقتنص فريق أرسنال فوزا غاليا من ضيفه وست هام يونايتد 2 - 1 اليوم السبت في المرحلة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم. وحقق ارسنال فوزه الثاني على التوالي ليرفع رصيده إلى ست نقاط ليتقاسم الصدارة مع إيفرتون وكرستال بالاس، وظل وست هام بلا رصيد بعد خسارته للمرة الثانية. وتقدم المهاجم الفرنسي ألكسندر لاكازيت بهدف لارسنال في الدقيقة 25 ثم أدرك ميشيل أنطونيو التعادل لوست هام في الدقيقة 45. وقبل أربع دقائق من نهاية المباراة تقمص المهاجم الشاب إدوارد نيكيتاه دور البطولة وسجل هدف الفوز القاتل لأرسنال.

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