شكرا لقرائتكم توتنهام يستعيد بيل.. ويضم ريغيلون إلى 2025 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن توتنهام هوتسبير المنتمي للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم استعادة لاعبه السابق غاريث بيل من ريال مدريد على سبيل الإعارة، كما ضم سيرجيو ريغيلون الظهير الأيسر بعقد نهائي اليوم السبت. ويعود بيل إلى ناديه اللندني بعقد إعارة لموسم واحد، فيما ذكرت تقارير أن توتنهام سيدفع 20 مليون جنيه إسترليني في مجموع أجر وقيمة ضم مهاجم ويلز البالغ عمره 31 عاما. وقضى ريجيلون الموسم الماضي على سبيل الإعارة في إشبيلية، وذكرت تقارير أنه انضم من ريال مقابل 30 مليون يورو.

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