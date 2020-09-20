شكرا لقرائتكم ليفربول يضم البرتغالي جوتا بعقد طويل الأمد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن ليفربول حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم تعاقده مع الجناح البرتغالي ديوغو جوتا لاعب وولفرهامبتون واندررز بعقد طويل المدى، اليوم السبت.

وذكرت تقارير بريطانية أن ليفربول سيتكلف 41 مليون جنيه إسترليني لضم جوتا صاحب المجهود البدني والذي من المنتظر أن يناسب أسلوب لعب المدرب يورغن كلوب في الضغط القوي.

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وقال جوتا لموقع ليفربول "هذه لحظة مثيرة لي ولعائلتي. هذا أمر لا يصدق كل ما حدث في مسيرتي منذ كنت طفلا والآن أنضم إلى ناد مثل ليفربول بطل العالم. أنا متحمس لبدء مسيرتي".

ولم ينضم جوتا البالغ عمره 23 عاما لتشكيلة وولفرهامبتون خلال الخسارة أمام ستوك سيتي في كأس الرابطة يوم الخميس، كما أنه جلس كبديل فقط خلال الفوز 2-صفر على شيفيلد يونايتد في الجولة الافتتاحية للدوري الممتاز.

وانضم جوتا في البداية على سبيل الإعارة من أتلتيكو مدريد في 2017 وسجل 16 هدفا وصنع ستة أهداف مع وولفرهامبتون في ثلاثة مواسم. وأصبح جوتا ثالث لاعب ينضم إلى ليفربول هذا الموسم بعد التعاقد مع الإسباني تياغو ألكانتارا لاعب وسط بايرن ميونيخ والظهير الأيسر اليوناني كوستاس تسيميكاس.