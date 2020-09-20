شكرا لقرائتكم خبر عن بناء الهجمات والتحرك بدون كرة أبرز ملامح مران الإسماعيلى قبل مواجهة إنبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختتم فريق الكرة الأول بالإسماعيلى استعداداته لمواجهة إنبى غدا، الاثنين، على ملعب بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدورى المصرى، واشتمل المران على مجموعة من الجمل الفنية، أهمها كيفية بناء الهجمات من الخلف إلى الأمام، مع سبل التحرك بدون الكرة وسرعة التسليم والتسلم تحت الضغط.

ومن المقرر أن يغادر لاعبو الفريق إلى القاهرة بعد قليل للمبيت هناك بأحد الفنادق استعدادا للمباراة والتى تنطلق فى الثالثة عصرا.

وحرص المدرب البرازيلى هيرون ريكاردو على إيقاف التقسيمة أكثر من 8 مرات من أجل تعديل تحركات اللاعبين وتصحيح الأخطاء.

وقرر مجلس اداره النادي الاسماعيلي برئاسه المهندس ابراهيم عثمان تكليف الاعلامي علاء وحيد بمهام المتحدث الإعلامي باسم النادي الإسماعيلي في جميع وسائل الاعلام.

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ويستعيد فريق الاسماعيلى جهود لاعبه أسامة إبراهيم أمام الفريق البترولى بعد انتهاء الايقاف حيث غاب اللاعب عن مباراة المقاولون العرب التى انتهت بالتعادل الايجابى بهدف لكل فريق فى الجولة السابعة والعشرين للمسابقة بعدما حصل على الانذار الثالث خلال مشاركته بمباراة الأهلى التى خسرها الدراويش بثلاثية دون رد فى الجولة 26 للمسابقة.

وعبر البرازيلى هيرون ريكاردو المدير الفنى للإسماعيلى عن رضاه عن أداء اللاعبين برغم التعادل مع المقاولون العرب بهدف لكل فريق، فى إطار منافسات الجولة الــ27 بمسابقة الدورى المحلى، وأضاف ريكاردو فى تصريحات عقب اللقاء "روح اللاعبين اعتبرها من أهم المكاسب، بجانب مشاركة اكثر من لاعب كانوا خارج الحسابات فى الفترة الماضية".

وانتهت أحداث مباراة الإسماعيلى والمقاولون العرب بالتعادل الإيجابى 1 / 1 فى اللقاء الذى أقيم باستاد الإسماعيلية ضمن مواجهات الجولة الـ27 للدورى الممتاز، ليرتفع رصيد المقاولون للنقطة الـ48 فى المركز الثالث للدورى، كما يرتفع رصيد الإسماعيلى للنقطة 31 في المركز العاشر بجدول الدوري .