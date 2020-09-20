أول ظهور لرمضان صبحى فى تدريبات بيراميدز.. فيديو وصور

ورحل رمضان صبحى مؤخراً من الأهلى وفضّل الانتقال لنادى بيراميدز، وأصاب قرار رمضان صبحى بالرحيل لبيراميدز جماهير الأهلى بصدمة لأن إدارة القلعة الحمراء كانت قد أنهت الاتفاق مع النادى الإنجليزى بالإبقاء على اللاعب مقابل 3 ملايين و250 ألف جنيه إسترلينى استناداً لموافقة رمضان أكثر من مرة قبل أن يتراجع اللاعب ويُقرر الرحيل لبيراميدز.

فيما كشف محمد هانى، الظهير الأيمن للنادى الأهلى، أنه يشعر بالحزن على مسيرة رمضان صبحى بعد رحيله عن القلعة الحمراء، وقال محمد هانى فى مداخلة هاتفية لبرنامج ساعة مع شوبير عبر إذاعة أون سبورت إف إم، "كل لاعب له قراراته وأحترم قرار رمضان صبحى بالرحيل عن الأهلى والانتقال لبيراميدز وأنا مش زعلان منه أنا زعلان عليه، كان نفسى يكمل فى الأهلى، رمضان شخصية نظيفة ونجم كبير فى الملعب وجوده فى الأهلى كان يساعده على استكمال مسيرته والتتويج ببطولات وتحقيق إنجازات تاريخية ".

وعن رحيل أحمد فتحى قال محمد هانى، "الناس بتقول رحيل أحمد فتحى أسعدنى بالعكس، الجوكر نجم كبير بتعلم منه ومنافسته تخلينى الأفضل، ولولا وجوده فى الأهلى مكنش محمد هانى وصل للمستوى ده، وهو عنده 24 سنة بس كنت بسأل نفسى ليه مبقاش زيه وأطور نفسى كل يوم، ولما يمشى أحمد فتحى لازم اتعب أكتر واجتهد أكتر عشان الوضع هيختلف".