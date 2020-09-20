شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يؤكد سلامة جميع لاعبى الفريق من كورونا بعد تحليل رابيد تيست والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد ناصر هريدى، عضو الجهاز الطبى لفريق الكرة الأول بالإسماعيلى، أن نتيجة اختبار "رابيد تيست" أثبتت سلبية جميع لاعبى أعضاء الفريق من جهاز فنى وإدارى باستثناء عضو واحد فى الجهاز الطبى، ويحل الدراويش ضيفاً على إنبى عصر غد الاثنين باستاد بتروسبورت بالجولة الــ28 ببطولة الدورى المحلى.

وأضاف هريدى، "سيخضع المصاب للعلاج اللازم مع اتباع كافة الإجراءات الوقائية اللازمة لضمان سرعة تعافيه وعودته للعمل بشكل طبيعى”.

وأنهى عضو الجهاز الطبى بالدراويش حديثه قائلا، "كل ما يقال بشأن إيجابية تحليل محمد مخلوف لاعب وسط غير صحيح، اللاعب بصحة جيدة وسيتواجد بشكل طبيعى فى المباراة حسب رؤية الجهاز الفنى بقيادة البرازيلى ريكاردو”.

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ويختتم فريق الاسماعيلى بقيادة البرازيلى هيرون ريكاردو استعداداته اليوم، الأحد، لمواجهة انبى المقرر لها الثالثة عصر غد الاثنين باستاد بتروسبورت بالجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدورى العام، حيث يخوض الفريق مرانه الرئيسى على استاد الإسماعيلية ثم يعلن ريكاردو قائمة المباراة التى تتوجه للقاهرة لدخول معسكر مغلق والمبيت هناك استعداداً للمباراة.

ويستعيد الإسماعيلى جهود لاعبه أسامة إبراهيم أمام الفريق البترولى بعد انتهاء الإيقاف حيث غاب اللاعب عن مباراة المقاولون العرب التى انتهت بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق فى الجولة السابعة والعشرين للمسابقة بعدما حصل على الانذار الثالث خلال مشاركته بمباراة الأهلى التى خسرها الدراويش بثلاثية دون رد فى الجولة 26 للمسابقة.

وعبر البرازيلى هيرون ريكاردو المدير الفنى للإسماعيلى عن رضاه عن أداء اللاعبين برغم التعادل مع المقاولون العرب بهدف لكل فريق، فى إطار منافسات الجولة الــ27 بمسابقة الدورى المحلى، وأضاف ريكاردو فى تصريحات عقب اللقاء "روح اللاعبين اعتبرها من أهم المكاسب، بجانب مشاركة اكثر من لاعب كانوا خارج الحسابات فى الفترة الماضية".