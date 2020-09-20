شكرا لقرائتكم خبر عن نجم الزمالك يعترف بأحقية فوز الأهلى بالدورى ويؤكد: يجيد التعامل مع البطولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد أيمن يونس، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، بالأهلى هذا الموسم مؤكداً أنه يستحق التتويج بالدورى عن جدارة واستحقاق، وقال أيمن يونس فى برنامجه الفيلسوف عبر إذاعة أون سبورت إف إم، "الأهلى قدم موسماً رائعاً ويستحق عن جدارة التتويج باللقب، الدورى لعبة ذكية شعارها إزاى تجمع نقاط والأهلى طول عمره شاطر فى الحتة دى ."

وأضاف أيمن يونس، "كمان عشان تكسب الدورى لازم تشتغل فى هدوء وتعدى صدامات كبيرة وتفضل بطل، والأهلى بردو شاطرين فى الحتة دى، لما خسروا من الزمالك فى السوبر لم تنته طموحاتهم بالعكس كملوا وكسبوا وقالوا إن الفريق الكبير لا يتأثر، من حق جمهور الأهلى يفرح بالبطولة ."

وتابع أيمن يونس، "فريق الاهلى قدم مباريات ممتعة وعلى نفس المنوال قدم مباريات سيئة ولكنه استطاع أن يحصد اللقب رغم كل هذه الظروف، أما منافسو الأهلى فانشغلوا بأمور أخرى ."

من ناحية أخرى، يحصل السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلى، على مكافأة شهرين بعد تتويج الفريق ببطولة الدورى الممتاز، وفقاً للعقد الموقع مع القلعة الحمراء، والذى ينص على حصول المدرب السويسرى وجهازه الأجنبى على مكافأة شهرين حال التتويج ببطولة الدورى، وبذلك يحصل فايلر ومعاونوه الأجانب فى الجهاز الفنى (ديفيد سيزا المدرب العام وميشيل يانكون مدرب حراس المرمى وتوماس بينكيل مخطط الأحمال) على 440 ألف دولار، ما يقارب 7 ملايين جنيه، حيث يحصل فايلر والثلاثى الأجنبى المعاون له على 220 ألف دولار شهرياً.