شكرا لقرائتكم خبر عن منتصر النبراوى يعد بتنظيم مونديال اليد بشكل يبهر العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد منتصر النبراوى، رئيس مجلس إدارة شركة بريزنتيشن، أن الفريق بأكمله من برزنتيشن وتذكرتى كان على أتم استعداد لإطلاق حدث يليق باسم مصر وهو قرعة بطولة مونديال اليد، ومن المنتظر أن تخرج البطولة بشكل يبهر جميع دول العالم مثلما حدث فى القرعة .

جاء ذلك خلال حفل تكريم الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة للقائمين على حفل قرعة بطولة العالم لكرة اليد الذى أقيم تحت سفح الأهرامات .

من جهته أكد الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، أن بطولة مونديال اليد تحظى باهتمام كبير من الرئيس عبد الفتاح السيسى، وهو ما ظهر من خلال جلسة معه واهتمامه على التهنئة بنجاح حفل القرعة التى خرجت بصورة مشرفة لمصر .

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وأضاف صبحى، خلال حفل تكريم القائمين على حفل القرعة، أن ما شهدته القرعة حافز لاستكمال النجاح والمسيرة الناجحة لأن كل شىء وطنى، سواء الأدوات والإخراج، وكل ما يخص البطولة لا يوجد شىء تم استيراده من الخارج وهو ما يؤكد قدرة المصريين على إخراج كل شىء على أفضل ما يكون .

وأشار وزير الرياضة إلى أن مونديال اليد هو الحدث الوحيد الذى يجمع دول العالم رغم الظروف الصحية بمختلف الدول وهو جائحة كورونا التى أوقفت الرياضة فى مختلف دول العالم لفترات طويلة ومنها دول الغت المسابقات الرياضية بسبب هذه الجائحة .

وتنظم وزارة الشباب والرياضة، برئاسة الدكتور أشرف صبحى، اليوم الأحد، حفل تكريم للمشاركين فى تنظيم حفل قرعة بطولة العالم لكرة اليد مصر 2021، ومنهم رئيس اللجنة المنظمة للبطولة حسين لبيب ومدير البطولة والفنانة إنجى المقدم وجاسمين طه ورؤساء ومسئولو شركات بريزينتيشن وتذكرتى.