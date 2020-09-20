شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن يونس يطالب الزمالك بإغلاق الدفاتر القديمة فى اختيار خليفة كارتيرون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب أيمن يونس، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، مسئولى القلعة البيضاء بغلق الدفاتر القديمة عند التفاوض مع مدرب أجنبى لخلافة كارتيرون والتفكير فى شخصية جديدة لبناء فريق فى أسرع وقت، وقال أيمن يونس فى برنامجه الفيلسوف عبر إذاعة أون سبورت إف إم، "معرفش ليه الزمالك بيدور فى الدفاتر القديمة مع المدربين، اللى مشى من عندك مشى بموقف سلبى عايزين ترجعوه ليه، مدرب هرب وآخر رحل من أجل الفلوس والتالت أنت طردته من النادى، ليه بندور عليهم تانى ."

وأضاف أيمن يونس، "ليه الزمالك مش بيدور على مدرب جديد يبنى عليه فريق، شكلا الزمالك عنده أحسن فريق إنما موضوعاً الفريق ده مصاب، الأمور صعبة فى الفريق، أنا ضد عودة المدربين السابقين، جروس لازم يعتذر وفيريرا ماشى بجرح إزاى نستأمنه تانى، سيظل قلقاً منا عشان راتبه وسنظل نحن قلقانين منه خوفاً من أن يهرب مرة أخرى، وإلا سنعين له حراسة شخصية على منزله 24 ساعة "

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وتابع أيمن يونس، "ابحثوا عن مدرب جديد مجاش مصر، يكون عنده خطة لبناء فريق بشكل سريع، التفكير فى القديم تكلفته صعبة واللى جاى هيبقى أصعب. "

وأضاف نجم الزمالك السابق، "بلاش نكون قاسيين على طارق يحيى اللى الترابيزة انقلبت عليه، يقود الفريق باحتياطى الاحتياطى ويشارك بالناشئين والبدلاء وليس الأساسيين، نعترف أنه أساء التشكيل أمام أسوان ولكن بلاش نقسو عليه لان معندوش لاعيبة وواجه فريق محترم اسمه أسوان قدم مباراة كبيرة وعنده لاعبين متميزين مثل مو مرسى وكريم الطيب "

وأثار رحيل الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، المفاجئ عن قيادة الفريق حالة من الارتباك بعدما قام بفسخ عقده مع الأبيض والاتفاق على دفع قيمة الشرط الجزائى للقلعة البيضاء، وهى عبارة عن تسديد ربع مليون دولار لإدارة قلعة ميت عقبة فى جلسة فسخ تعاقده، وجاء ذلك قبل أيام من مباراة الفريق المنتظرة أمام أسوان، والمقرر إقامتها فى الثامنة من مساء الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة الدورى الممتاز، المقرر إقامتها على استاد القاهرة، والتى يسعى خلالها الأبيض لمواصلة انتصاراته فى المسابقة المحلية للحفاظ على حظوظه فى احتلال المركز الثانى فى جدول ترتيب الدورى الممتاز، للنسخة الجارية، فى ظل المنافسة الشرسة بين الأبيض وبيراميدز والمقاولون العرب، على حصد المركز الثانى هذا الموسم، بعدما اقترب الأهلى من التتويج رسميًا بلقب الدورى هذا الموسم.