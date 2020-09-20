صلاح عبد الله يكشف رأيه فى مستوى الشناوى وساسى ويؤكد: رضا عبد العال "بيضحكنى"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الفنان صلاح عبد الله أن مستوى قطبى الكرة المصرية الأهلى والزمالك غير مطمئن قبل انطلاق مواجهات نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، وقال صلاح عبد الله فى مداخلة هاتفية لبرنامج الفيلسوف أيمن يونس عبر إذاعة أون سبورت إف إم، "مبروك للأهلى الدورى، وأنا قلت خلاص هبطل كورة لو الزمالك مخدش أفريقيا السنة دى، وبجد حاسس إن مستوى الأهلى والزمالك غير مطمئن، نفسى النهائى يكون مصرى ."
وأضاف صلاح عبد الله، "محمد الشناوى هو أفضل لاعب فى الأهلى، وفايلر يستحق خمسة من عشرة فى إنجاز الدورى، ورحيل كارتيرون عن الزمالك عنوانه حديث المال، ومستنى مباراة الزمالك وطنطا عشان رضا عبد العال بيضحكنى."
وتابع صلاح عبد الله، "أفضل لاعب فى الزمالك أشرف بن شرقى، ورغم أنى بحب فرجانى ساسى بس مستواه فى الفترة الأخيرة مش كويس، وأعتبر أحمد عز وأمير كرارة أفضل ممثلين هذا الموسم ".
وبسخريته المعهودة، كتب الفنان صلاح عبد الله عبر حسابه على تويتر، "لو الزمالك ما أخدش أفريقيا.. هبطّل ألعب كورة"، وكان فريق الزمالك قد خسر مواجهته أمام فريق أسوان فى الدوري، وتوج الأهلى عقب انتهاء المباراة بطلاً للدورى للمرة الـ42 فى تاريخه.
من جانبه، وجه محمود الخطيب رئيس النادى التهنئة لجماهير الاهلى بالفوز ببطولة الدورى رقم 42 فى تاريخ النادى كما وجه التهنئة لأعضاء النادى ولاعبيه وجهازه الفنى، مؤكداً أن الجميع فى المنظومة الأهلاوية بذل أقصى ما لديه من أجل هذه اللحظة ومن أجل إسعاد الجماهير العريضة التى يعمل الجميع من أجلها وبهدف إسعادها ووعد الخطيب جماهير وأعضاء النادى بمواصلة العمل والجهد من أجل مواصلة الأنتصارات المحلية والقارية خاصة وأن الاهلى يملك جميع مقومات النجاح والتفوق الكروى من لاعبين على مستوى عالً من القدرات الفنية وجهاز فنى مُتميّز وإدارة تساند الفريق وتوفر له كل سُبل الاستقرار والنجاح وفوق كل هذا جماهير عريضة تدعم الفريق فى كل مكان وزمان.
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