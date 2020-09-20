شكرا لقرائتكم خبر عن الشناوى يحتفل بفوز الأهلى بالدورى ويوجه رسالة للجمهور: دايما فوق طول ما أنتم فى ضهرنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل محمد الشناوي، حارس مرمي النادي الأهلي، بفوز المارد الأحمر بلقب الدورى رقم 42، وكتب عبر حسابه بموقع "فيس بوك"، "الدورى رقم ٤٢ مبروك لكل الأهلاوية.. دايما فوق طول ما أنتم فى ضهرنا #الاهلي".

وأكد محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي أن الدوري المصري انتهى بالنسبة للاعبين بعد تحقيق اللقب للمرة 42 ، وقال محمد الشناوي خلال تصريحات سابقة لقناة الأهلي، إن المباريات المقبلة ستكون خير اعداد للاعبين لبطولة أفريقيا للأندية الأبطال ، مُضيفاً أن اللاعبين رجالة وعلى قدر المسئولية وعازمون على الفوز بلقب بطولة أفريقيا للأندية الأبطال.

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تعادل الاهلي سلبياً مع مصر المقاصة خلال المباراة التي جمعتهما مساء أمس ،السبت، بإستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الـ28 للدوري الممتاز وخاض الأهلي مباراة الليلة بعدما توّج ببطولة الدوري الممتاز إثر هزيمة الزمالك من أسوان أمس بهدف نظيف ضمن الجولة ذاتها..وبذلك رفع الاهلي رصيده إلى 73 نقطة ويحافظ على قمة الدروي كما يرتفع رصد المقاصة إلى 37 نقطة ويرتقي للمركز السادس.