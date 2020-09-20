تقرير.. 4 أرقام قياسية تلهم الأهلي في الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

حسم النادي الأهلي التتويج بلقب الدوري المصري رسميا قبل 6 جولات من نهايته، بعد خسارة أقرب ملاحقيه الزمالك أمام أسوان بهدف نظيف، ليبقى المارد الأحمر منفردا بصدارة الترتيب حتى إسدار الستار.

ورغم التعادل السلبي في آخر مباراتين أمام الاتحاد السكندري ومصر المقاصة، إلا أن الأهلي رفع رصيده إلى 73 نقطة بفارق شاسع عن منافسيه في المسابقة، التي لم يتلق فيها سوى هزيمة وحيدة على يد الزمالك.

وسيواجه الأهلي كلا من نادي مصر، طنطا، المقاولون العرب، إنبي، طلائع الجيش وبيراميدز في الجولات المتبقية، ورغم أنها ستكون بمثابة الإعداد لدوري أبطال إفريقيا إلا أنها تلهم فريق رينيه فايلر لتحقيق أرقام قياسية.

نستعرض في التقرير التالي أبرز الأرقام القياسية التي يمكن للأهلي كسرها حتى يجعل موسمه خالدا:

- أكبر عدد نقاط:

حصد الأهلي 73 نقطة في الدوري حتى الآن، ويتبقى 6 جولات على نهاية المسابقة، ليصبح بإمكانه الوصول إلى 91 نقطة.

ويحتاج الأهلي إلى حصد 16 نقطة من 18 ممكنة من أجل تحطيم رقمه القياسي.

ويملك الأهلي الرقم القياسي لأكبر عدد من النقاط في موسم واحد للدوري المصري الممتاز، بعدما حصد (88 نقطة) في موسم 2017/2018.

- أكبر عدد أهداف:

سجل الأهلي 63 هدفا في الدوري حتى الآن.

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وأمام الأهلي فرصة لتحطيم رقمه القياسي إذا نجح في تسجيل 13 هدفا خلال السبع مباريات المقبلة.

ويملك الأهلي الرقم القياسي كأكثر الأندية تسجيلا للأهداف في موسم واحد للدوري المصري الممتاز، بعدما سجل (75 هدفا) في موسم 2017/2018.

- أكبر عدد انتصارات:

حقق الأهلي 24 انتصارا في الدوري حتى الآن.

ويستطيع الأهلي تحطيم رقمه السابق إذا تمكن من تحقيق الفوز في خمس مباريات من أصل الست المتبقية.

ويملك الأهلي الرقم القياسي لأكثر عدد من الانتصارات في موسم واحد للدوري المصري الممتاز، بعدما حقق (28 انتصارا) في موسم 2017/2018.

- الأكثر حفاظا على نظافة الشباك:

حافظ محمد الشناوي حارس الأهلي على نظافة شباكه في 21 مباراة حتى الآن.

وإذا نجح حارس الأهلي في الخروج بشباك نظيفة في ثلاث مباريات مقبلة، سيصبح أكثر حارس حفاظا على نظافة شباكه في موسم واحد للدوري المصري الممتاز برصيد 24 مباراة.

ويملك الأهلي الرقم القياسي للأكثر حفاظا على نظافة شباكه في موسم واحد للدوري من حيث عدد المباريات، بعدما خرج شريف إكرامي بـ(23 كلين شيت) في موسم 2016/2017.