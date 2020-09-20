حوار الخليج 365.. "كشري" وصناعة التاريخ مع أسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى الجريتلي:

"أقوم بدوري فقط إعداد اللاعبين عل أكمل وجه قبل أي مباراة ولا أنظر لما سيتحقق من أرقام تاريخية للنادي".. أحمد كشري بدأ بهذه الكلمات رده على مراسل يلاكورة/الخليج 365 بخصوص تحقيقه لأرقام قياسية وتاريخية لأسوان خلال قيادته لفريقها.

أحمد كشري، صاحب 47، لا يقود أسوان فقط في كل مباراة لتثبيت الأقدام في بطولة الدوري بل يصنع تاريخاً للنادي في البطولة المحلية باسمه.

في يونيو 2020 واجه نادي أسوان أزمة بعد اعتذار مجدي عبد العاطي، مديره الفني حينها عن منصبه بسبب تأخر في المستحقات المالية ليدخل مسؤولو نادي الجنوب في مفاوضات مع نادي أسوان ـ الذي ينشط في دوري الدرجة الأولى ـ للاستعانة بمدربه أحمد كشري وهو ما تم الإعلان عن التوصل لاتفاق نهائي بخصوصه يوم 20 من الشهر ذاته.

المدرب الجديد لأسوان، سبق وأن خاض تجربه في النادي الجنوبي كمدرب مساعد مطلع عام 2017 قبل أن يتولى مهام الرجل الأول في نادي النصر التعدين"الأمر مختلف الآن عند تواجدي بالفريق في المرة الأولى ولكن كعادتي أدخل وهدفي الفوز في المباريات وهي العقلية التي تأثرت بها حين لعبت في الأهلي".

المدرب السابق لمنتخب جيبوتي، وفريق نبروه والبلدية والترسانة، سبق وأن كان لاعباً في صفوف النادي الأهلي خلال الفترة من 1995:1999 قادماً من صفوف الشرقية للدخان.

التجربة التي كان سيخوضها المدرب الوافد من الدرجة الأولى لم تكن سهلة، فتسلّم الفريق قبل شهر من استئناف النسخة الجارية من الدوري 2019/2020 التي توقفت بسبب فيروس كورونا؛ حيث كان أسوان في المركز 13 بعدما جمع 18 نقطة خلال 17 مباراة خاضها في الدور الأول.

"صحيح الأمر لم يكن سهلاً ولكن استطعت العمل مع الفريق على أكثر من محور: فني، بدني ونفسي والحمدلله في ظل وجود منظومة عمل مثل التي في أسوان كان الأمر سهلاً للتقدم في الدوري مع عملنا بجد".

أسوان لعب تحت قيادة كشري 11 مباراة؛ هُزم في 3 مباريات أمام المقاصة، الأهلي، بيراميدز، تعادل 4 مباريات أمام نادي مصر، إنبي، طلائع الجيش، سموحة ثم الفوز في أخر 3 مباريات أمام الإنتاج الحربي، طنطا، الزمالك.

فوز أسوان على الزمالك زيّن "صناعة التاريخ" التي يقوم بها كشري فهذه هي المباراة الأولى التي يفوز بها نادي الجنوب على الزمالك في تاريخ مشاركاتها.

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سبق والتقى الزمالك و أسوان في 18 مناسبة؛ حيث انتهت 12 بفوز الزمالك و 6 بالتعادل قبل خطف أسوان فوزه الأول في اللقاء رقم 19.

الأمر لم يتوقف عند ذلك فالمباراة التي جمعته في الجولة قبل الماضية من الدوري، 27، فاز فيها أسوان على نادي طنطا برباعية نظيفة وهي ثانٍ أعلى نتيجة له في تاريخ مشاركته بالدوري.

أسوان كان قد افتتح موسمه المميز 97/96 بالفوز برباعية أمام الكروم ولكن مقابل هدف سجله الفريق السكندري قبل أن يفوز بخماسية نظيفة أمام نظيره المصري في الجولة 11 من الموسم ذاته، وهو الفوز الأكبر في تاريخ مشاركاته.

وهي النتيجة التي سجلها لأول مرة في الجولة السابعة من موسم 2003/2004 أمام المنصور بعدما هُزم برباعية نظيفة النتيجة ذاتها في الجولة السابقة السادسة.

"استغل خبرتي كمهاجم سابق وكمدرب وأعلم اللاعبين كيفية بناء الهجمة واستغلال الفرص للتسجيل والحمدلله ستجد المعدل التهديفي لفريقي مرتفع خلال المباريات التي حضناها وفي نفس الوقت حافظنا على نظافة شباكنا في أكثر من مباراة من أخر 3 مباريات على التوالي التي شهدت تسجل اللاعبين 9 أهداف وستجد أيضاً أن معظم لاعبي الفريق يسجلون الأهداف أياً كانت مراكزهم".

الفوز على الزمالك أكمل سلسلة لا هزيمة استمرت 5 مباريات التي تكررت لأسوان في موسم 97/98 حين لم يُهزم خلال الجولات من 26 إلى 30 ـ نهاية بطولة الدوري وكذلك خلال الجولات من 15 لـ 19 موسم 99/98 والجولات من 21 لـ 25 في الموسم ذاته لذا الفوز أو التعادل في المباراة التالية له أمام الجونة يوم الخميس القادم تُسجل له رقماً تاريخياً أمام نادي الجنوب:"عقيدة الفوز التي اكتسبتها في الأهلي تدفعني لذلك فلا أقبل الهزيمة وأريد دائماً الفوز وقد أرضى بالتعادل أحياناً وإذات تابعت مبارياتنا فستجدنا أمام الإنتاج لعبنا بدون 7 عناصر أساسية وفزت وفي ثانية لعبت دون أربع عناصر أساسية فالأمر لم تكن سهلة".

وتُعد سلسلة اللاهزيمة التي حققها فريق أسوان موسم 2016/2017 هي الأطول والتي استمرت لـ 6 مباريات متتالية من الجولات 18 حتى 24 باستثناء الجولة 22 التي تم تأجيلها لما بعد الجولة 24 وفاز بها الأهلي بهدفين نظيفين لذا أي نتيجة إيجابية لفريق الجنوب أمام دجلة ستجعل أحمد كشري يُعادل الرقم التاريخي لأسوان.