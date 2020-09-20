وفاة الإعلامي إيهاب صالح سكرتير اتحاد الكرة الأسبق

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365: توفى صباح اليوم الأحد الإعلامي إيهاب صالح، السكرتير العام الأسبق لاتحاد الكرة المصري ورئيس نادي جولدي الأسبق . ونعىعمرو الجانيني رئيس اتحاد الكرة الفقيد متقدماً بخالص التعازي والمواساة لعائلته، وسائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته. وعمل صالح في مجال كرة القدم وتولى رئاسة نادي جولدي بالإضافة إلى منصب السكرتير العام لاتحاد الكرة بالإضافة إلى عمله الإعلامي كمقدم ورئيس لقناة دريم سبورت وكانت أخر تجارب صالح الإعلامية عام 2016 على قناة "الحدث اليوم" عبر برنامج "هايد بارك" وهو نفس الاسم الذي كان يحمله برنامجه الرياضي السابق على شاشة "دريم سبورت".

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