10 رسائل من سيد عبدالحفيظ بعد الفوز بالدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

كشف سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، حقيقة تعاقد النادي مع الجزائري يوسف بلايلي لاعب أهلي جدة السعودي والمغربي بدر بنون مدافع الرجاء المغربي، معربا عن سعادته بعد حصد لقب الدوري المصري، كما كشف عن ما يقلقه في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وكان الأهلي نجح في حسم تتويجه بلقب الدوري للموسم الخامس على التوالي مبكرا، ورقم 42 في تاريخ القلعة الحمراء.

وأجرى سيد عبد الحفيظ مقابلة مع قناة "الأهلي" بعد التتويج رسميا ببطولة الدوري العام، وجائت أبرز رسائله كالتالي:

- "بطولة الدوري عزيزة علينا ومن البطولات المفضلة، جائت بعد مشوار طويل وأجواء صعبة بسبب التوقف في جائحة كورونا، لكن كان الرهان على طريقة الفكر والشخصية وطموح اللاعبين منذ اليوم الأول، ونركز حاليا على التحضير لمباراة الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا."

- "أوجه الشكر للمنظومة الرياضية بدء من مجلس الإدارة إلى الجهاز الفني واللاعبين والجهاز الإداري والطبي بجانب لجنة التخطيط وكل العاملين الذين كان لهم دور مؤثر، كما يأتي الجمهور في المقام الأول، أشكر كابتن محمود الخطيب رئيس النادي والجماهير على المساندة لتحقيق بطولة الدوري."

- "بدأنا الموسم بشكل موفق يوم 14 سبتمبر بخوض المواجهة الأولى في دوري أبطال إفريقيا، وكانت أولى مبارياتنا المحلية قبل عام أمام الزمالك وحققنا خلالها كأس السوبر المصري، وانطلاقتنا في الدوري كانت قوية بتحقيق 16 انتصارا متتاليا تحت قيادة المدرب رينيه فايلر."

- "الهزيمة أمام صنداونز في النسخة الماضية لدوري الأبطال جاءت بعد خوض مباريات صعبة متتالية في الدوري وبعد السفر لجنوب إفريقيا بـ24 ساعة فقط، لم يكن التحضير كافيا وتعلمنا من الدرس هذا الموسم بالاستعداد جيدا للمواجهة، حيث كان السفر قبل المباراة بسبعة أيام ونجحنا في تحقيق الفوز والتأهل."

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- "الأهلي حقق لقب الدوري للموسم الخامس على التوالي، لا يوجد فريق في تاريخ مصر الكروي تمكن الفوز بالدوري لثلاثة مواسم متتالية، أقبل المقارنات الجماهيرية لكن من حيث البطولات يجب إعطاء الأهلي حقه، لا تجوز المساواة على الإطلاق."

- "جميع الأندية الكبرى تأثرت بأزمة كورونا، مثل ريال مدريد ومانشستر سيتي وليفربول وبرشلونة ويوفنتوس، والتراجع البدني كان واضحا في دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا بعد المشاركة في الدوريات المحلية، وبالنظر إلى دوري أبطال إفريقيا ستجد أن الأندية الأربعة في نصف النهائي مستوياتهم متقاربة."

- "حققت مع الأهلي 30 بطولة كلاعب ومسؤول، من بينها 13 في الدوري فأنا الوصيف الحقيقي للأهلي في البطولة، هذه الأرقام لا يستطيع أحد تحقيقها إلا إذا كان في ناد كبير بحجم الأهلي، ولم يسبق لي خسارة الدوري كمسؤول في الأهلي، إما أن أفوز أو يتم إلغاء المسابقة."

- "رينيه فايلر مدرب مميز وحقق أرقاما مميزة هذا الموسم، قدَّم مع الفريق كرة هجومية رائعة والأيام تصقله بالخبرات وتدخله في الأجواء ونتائجه تتحدث عن نفسها، لا أتدخل في أموره الفنية لكن قد يستشيرني في بعض الأمور الفنية، لكن القرار النهائي يعود إلى المدير الفني."

- "ما أخشاه من مشوار الأهلي في دوري أبطال إفريقيا هو غياب التوفيق، وبالنسبة للتحكيم لا أرى أن خيار الاعتماد على بكاري جاساما لن يكون موفقا، بسبب إداراته للمباراة الأخيرة لنا في المسابقة والأهم أنه كان أهم الأسباب الرئيسية لخسارة الوداد للقب في نهائي الموسم الماضي، فلا يجب إسناد مباراة مصيرية إليه في نفس الملعب."

- "التعاقد مع يوسف بلايلي وبدر بنون؟ ما تعلمته هو أنه طالما لم تُوقع العقود يصبح الأمر مجرد كلام، الأمور التفاوضية تقترب وتبتعد، لكن في النهاية عندما يأتي اللاعب بين صفوف الفريق سيصبح لاعبا بالنادي الأهلي."