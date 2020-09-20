"فيريرا يدرس وكالديرون البديل".. مصدر يكشف لمصراوي تطورات ملف مدرب الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أكد مصدر مسؤول في نادي الزمالك، أن مجلس الإدارة ينتظر رد نهائي من البرتغالي جيوسفالدو فيريرا المدير الفني الأسبق للفريق، من أجل العودة لولاية ثانية لقيادة الفريق خلفاً للفرنسي باتريس كارتيرون.

وكان كارتيرون قد رحل عن تدريب نادي الزمالك بعدما طلب تسديد الشرط الجزائي وانهاء التعاقد، ووقع على عقد لتدريب التعاون السعودي لمدة موسمين.

وسبق وصرح مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أن هناك مفاوضات تتم مع مدرب كبير يتشاور مع مساعديه قبل اتخاذ القرار النهائي.

Advertisements

وقال المصدر في تصريحاته لـ"الخليج 365" "إدارة الزمالك في الوقت الحالي تنتظر رد فيريرا خلال الساعات المقبلة".

وتابع "فيريرا حالياً يقوم بدراسة كل ما يخص الفريق والقائمة ووضع الزمالك في بطولة دوري أبطال أفريقيا وكذلك مسابقة الدوري الممتاز".

وأكمل "فيريرا أيضاً يتواصل مع مساعديه لاستطلاع رأيهم بشأن التواجد من جديد على رأس الإدارة الفنية للفريق".

واختتم "خلال ساعات سيخطر فيريرا مسؤولي الزمالك بقراره، حال كان هناك اعتذار من جانبه، يوجد بعض الأسماء المطروحة والتي يتم التفاوض معها، والبديل الأقرب الأرجنتيني كالديرون".