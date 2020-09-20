"معركتنا مع رئيس التعاون".. رسالة جديدة من مرتضى منصور لجماهير الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

طالب مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، جماهير القلعة البيضاء بعدم التحدث عن وجود أي علاقة بين تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية ورحيل الفرنسي باتريس كارتيرون.

وكان كارتيرون قد طلب من الزمالك الرحيل مع دفع الشرط الجزائي، ووقع على عقد لتدريب نادي التعاون السعودي لمدة موسمين، وفتح مرتضى منصور النار على رئيس التعاون محمد القاسم.

وقال مرتضى منصور في تصريحات عبر قناة الزمالك "أزمة كارتيرون لا علاقة لتركي آل الشيخ بها، هو رجل محترم، لا يوجد مشكلة في كونه يشجع الأهلي فهذا حقه، لم يقل لي يوماً أنه يحب الزمالك".

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وشدد "آل الشيخ ليس مسؤولاً عن أزمة كارتيرون، التنسيق تم بين محمد القاسم رئيس التعاون وأشخاص في قطر، لن ندخل في معركة مع الشعب السعودي".

وصرح "معركتنا الحقيقية مع محمد القاسم رئيس التعاون السعودي فقط، هناك رؤوساء أندية في السعودية نحترمهم وعلاقتنا معهم جيدة، لا أريد اشعال أي فتنة بين مصر والسعودية لأن هذا ما تريده قطر".

واختتم "اطالب الجماهير بالهدوء وعدم الزج باسم آل الشيخ في الأزمة، لقد وضحنا للرأي العام بالكامل أن هناك نادي كبير اسمه الزمالك كان لديه مدرب يتمتع بكل الامتيازات وهرب، أطالب جماهير الزمالك بالهدوء، محمد القاسم هو من قام بالقرصنة على مدرب الزمالك".