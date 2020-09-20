التشكيل المتوقع لقمة بريميرليج بين تشيلسي وليفربول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

يواجه ليفربول أول اختبار حقيقي في حملته للدفاع عن لقب بريميرليج، حين يحل ضيفا على تشيلسي على ملعب "ستامفورد بريدج" في الساعة الخامسة والنصف مساء اليوم الأحد، في قمة مباريات الجولة الثانية لمسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

تشيلسي صاحب الصفقات الضخمة أنفق ما يقرب من 200 مليون جنيه إسترليني لتعزيز صفوفه هذا الموسم 2020/2021، من بينهم الثنائي الألماني تيمو فيرنر وكاي هافرتز في هجوم متجدد لكتيبة المدير الفني الإنجليزي الشاب فرانك لامبارد.

أما ليفربول فقام بثلاث صفقات، إلا أنهم لم يظهروا في مواجهة تشيلسي، ليستمر بطل الموسم الماضي بقيادة المدرب الألماني يورجن كلوب في الاعتماد على ذات النجوم وفي مقدمتهم الثلاثي المرعب محمد صلاح، ساديو ماني وروبرتو فيرمينو.

ويأتي التشكيل المتوقع لتشيلسي كالتالي:

في حراسة المرمى: كيبا أريزابالاجا.

الدفاع: ريس جاميس، أندرياس كريستنسن، كورت زوما، سيزار أزبيليكويتا.

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الوسط: ماتيو كوفاسيتش، نجولو كانتي، روس باركلي.

وفي الهجوم: كاي هافيرتز، ميسون ماونت، تيمو فيرنر.

ويأتي التشكيل المتوقع لليفربول كالتالي:

في حراسة المرمى: أليسون بيكر.

الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، فيرجيل فان دايك، جو جوميز، أندرو روبيرتسون.

الوسط: جوردان هندرسون، فابينيو، جورجينيو فينالدوم.

وفي الهجوم: محمد صلاح، ساديو ماني، روبرتو فيرمينو.