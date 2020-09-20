هاني يعلق على رحيل رمضان عن الأهلي.. وغياب المنافسة مع فتحي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

علّق محمد هاني، ظهير أيمن الأهلي، على رحيل زميل رمضان صبحي عن النادي الأحمر والانتقال إلى صفوف بيراميدز، مشيرا إلى المنافسة مع أحمد فتحي ساعدته في التطور.

وقال هاني، في تصريحات إذاعية عبر محطة "أون سبورت إف إم" صباح الأحد، عن رحيل رمضان: "كل شخص له وجهة نظره، لكني حزين على رمضان أكثر من حزني على رحيله".

وأضاف: "رمضان صبحي لاعب يتمتع بشخصية قوية وكان مفيدا لنا في الملعب، لكني حزين عليه وكنت أتمنى أن يستمر في الأهلي ويحقق بطولان، والأهلي كان سيساعده في ذلك".

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وعن مغادرة أحمد فتحي صفوف الأهلي في الموسم المقبل بعد نهاية عقده، أكد هاني: "أحمد فتحي نجم كبير، ولولا منافسة لاعب بحجمه والإنجازات التي حققها لما وصلت لما أنا عليه في الوقت الحالي بعمر 24 عاما".

وأكمل: "ذلك الأمر لم يكن ليحدث إذا كنت أنافس لاعبا آخر غير أحمد فتحي، كنت دائما أسعى للتطور والتفوق عليه وكانت المنافسة صعبة للغاية، الأمر سيختلف بالتأكيد بعد رحيله لكن سيظل الاجتهاد والمنافسة".

وعن احتمالية تعاقد الأهلي مع ظهير أيمن خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، أتم هاني تصريحاته قائلا: "لن أحزن بالتأكيد، ذلك الأمر لا يخصني".