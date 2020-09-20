بابل: ما يحدث قلة إحترام.. أمير مرتضى لا يرد على اتصالاتي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

أكد الجناح الأنجولي أري بابل لاعب أول أغسطس السابق، أن أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة في نادي الزمالك أصبح لا يرد على اتصالات أو رسائل، بجانب حظره على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو أمر غير محترف.

ولم يعلن الزمالك بعد عن تعاقده مع بابل بشكل رسمي، لكن اللاعب ووكيله أكدا التوقع على عقود لنادي الزمالك بداية من الموسم الجديد.

وقال بابل في تصريحات عبر برنامج "الماتش" "ما يحدث معي أمر محزن بكل تأكيد، أمير لم يعد يرد على اتصالاتي أو رسائلي، من المفترض أنني لاعباً في الزمالك، الجماهير تتفاعل معي وتحبني وأنا كذلك، الأمر محزن أن تكون النهاية بتلك الطريقة".

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وواصل "أتعامل كمشجع ولاعب للزمالك، لكن أمر صعب ما أجده، لا يوجد أي رد أو تواصل بشكل مباشر مع مسؤولي الزمالك".

وشدد "كنت أتوقع أن تكون المعاملة بشكل أكثر احترافية، أمير لا يرد علي، لدي عائلة ولا أحصل على راتبي خلال أخر 3 أشهر، هذا قلة احترام لي قبل أن يكون قلة اهتمام، لو لا يريدون التعاقد معي على الأقل يكون هناك احترام".

واختتم "انا حزين بسبب تلك الطريقة، أشعر بحب جماهير الزمالك واحترمهم، أتابع رسائلهم، أريد اللعب للزمالك وتمثيل النادي، لكن لو لم يتم حل الأمر، سوف أكون مضطراً للتعامل كلاعب محترف وسأذهب لمكان أخر".