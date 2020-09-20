طلائع الجيش يختتم استعداداته لمواجهة وادي دجلة

يختتم فريق طلائع الجيش بقيادة عبد الحميد بسيونى، اليوم الأحد، استعداداته لمواجهة وادي دجلة، والمقرر إقامتها في الخامسة والنصف عصر غداً الاثنين على ستاد جهاز الرياضة العسكرى فى الجولة 28 للمسابقة، حيث يخوض الفريق مرانه الرئيسى على ستاد جهاز الرياضة العسكرى ثم يعلن عبد الحميد بسيونى قائمة فريقه التي تدخل معسكر مغلق بأحد فنادق القاهرةللمبيت هناك استعداداً للمباراة.
وأغلق الجهاز الفنى لطلائع الجيش بقيادة عبد الحميد بسيونى صفحة مباراة المصرى البورسعيدى التى أقيمت مساء الخميس على ستاد برج العرب بالاسكندرية فى إطار مباريات الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز وانتهت بالتعادل السلبى.
وقرر الجهاز الطبى استبعاد عاصم صلاح لاعب الفريقمن المباريات لحين تعافيه من الإصابة العضلة الخلفية التى تعرض لها فى مباراة الإنتاج الحربى التى فاز بها فريقه بهدف دون رد، وتجهيزه للمباريات المقبلة، خاصة أنه أحد أهم العناصر الأساسية التى يعتمد عليها عبد الحميد بسيونى.
ويحتل طلائع الجيش المركز الحادى عشر بجدول ترتيب الدورى برصيد 29 نقطة، بعد أن لعب 26 مباراة فاز في 6 وتعادل في 11 وخسر 9 لقاءات وسجل لاعبيه 27 هدفاً وتلقت شباكه 31 هدفاً.
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