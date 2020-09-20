كشري يغلق صفحة الزمالك ويستعد لمواجهة الجونة

أغلق أحمد كشري المدير الفني لفريق أسوان، صفحة الزمالك فى مباراة الجولة 28 من عمر مسابقة الدوري العام، والتى انتهت بفوز تماسيح النيل بهدف نظيف، يعد أول انتصار لأسوان فى تاريخ مواجهات الفريقين.

ويستعد أسوان لموجهة نظيره الجونة يوم الخميس المقبل ضمن منافسات الجولة 29 من عمر مسابقة الدورى العام، فى المباراة التى تجمع الفريقين على استاد خالد بشارة بالجونة.

وطالب كشرى لاعبيه بمواصلة العروض القوية وعدم التراخى أمام الجونة، خاصة وأن المشوار ما يزال طويلاً فى رحلة

الابتعاد عن دوامة الهبوط.

وأكد مصطفى أمين، عضو مجلس إدارة نادى أسوان والمشرف على فريق الكرة، على صرف مكافآت استثنائية للاعبى الفريق بعد الفوز التاريخى الذى حققه أبناء الجنوب على نادى الزمالك، والذى يعد أول فوز لأسوان فى تاريخ مواجهات الفريقين منذ عام 1990.

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وقال أمين، أن أحمد كشرى حقق طفرة خلال الفترة الأخيرة، وأشكر اللاعبين على الجهد الذى بذلوه.

من جانبه، أبدى أحمد كشرى،

سعادته بعد الفوز على الزمالك، وقال مدرب أسوان:" من حقى أفرح بفوز فريقى أسوان على الزمالك، وكمان أفرح للنادى بتاعى الأصلى الأهلى بحسم درع الدورى بعد فوز أسوان على الزمالك لأن الزمالك هو المنافس التقليدى للأهلى".

وأشار إلى أنه حقق الفوز على كل المدربين الذين ينتمون للزمالك عندما لعب ضدهم فى أى مباراة.

ويحتل أسوان المركز التاسع فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 34 نقطة بعد خوض 28 مباراة بالدورى العام، حيث فاز أبناء الجنوب فى 8 مباريات من بينها أخر ثلاث لقاءات، وتعادلوا فى 10 أخرى وخسروا مثلهم، وسجل لاعبو أسوان 34 هدفاً واستقبلت شباكهم 39 آخرين.