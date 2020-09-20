وزير الرياضة يكرم منظمي حفل قرعة بطولة العالم لليد

كرم اليوم وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، السادة منظمي حفل قرعة بطولة العالم لليد مصر 2021، وخلال حفل التكريم، أعرب وزير الشباب والرياضة عن خالص الشكر والتقدير لمنظمي ومقدمي حفل قرعة البطولة والذي شهدت ردود أفعال عالمية موجهًا رسالة حب للموسيقار عمرو خيرت على إبداعاته في القرعة.

صرح الوزير بأن التكريم يأتي للجهود التي بذلت من جانب منظمي حفل قرعة البطولة و النجاح الكبير الذي تحقق والذي تابعه أكتر من مليار مشاهد حول العالم من 190 دولة حول العالم، مشيرًا إلى اعتزازه بوجوده بجانب الدكتور حسن مصطفى القيمة

الدولية الذي أسس لمنظومة رياضة اليد المصرية والعالمية.

وشدد وزير الرياضة على إصرار القيادة السياسية المضي قدمًا في طريق البناء والعمل وتكريم المخلصين والمجتهدين من أبنائها بالداخل والخارج، وأكد حرص الدولة على تكريم كل مسئول بذل جهدًا لخدمة الوطن في مختلف المجالات.

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وجاء على رأس المكرمين رئيس اللجنة المنظمة ورئيس اتحاد اليد المهندس هشام نصر، ومدير البطولة الكابتن حسين لبيب، وأمين صندوق اتحاد اليد الكابتن مؤمن صفا، والكابتن علاء السيد المشرف على المنتخبات الوطنية،

والدكتور أحمد الشيخ رئيس لجنة الاتصال الحكومي بوزارة الرياضة، اللواء محمد رضا داوود رئيس مجلس إدارة لاكي تورز، وأحمد سعد من شركة ثري أس، وهاني لطفي المخرج التلفزيوني، والسادة مسئولي شركة تكرتي وبيرزنتيشن؛ منتصر النبراوي رئيس مجلس إدارة شركة تذكرتي وبيرزنتيشن، والفنان خالد النبوى والفنانة إنجى المقدم وجاسمين طه.

وجه الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لليد الشكر لجميع شركاء النجاح في إخراج حفل القرعة بدء من فخامة رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير الشباب والرياضة وجميع المؤسسات واللجان المعنية والذي كانت نتيجه مليار مشاهدة من 190 دولة وردود أفعال عالمية.

وأشار منتصر النبراوي، إلى التناغم بين المؤسسات كافة الذي أدى لنجاح حفل القرعة ولاقت إعجاب الجميع، ونعد بحفل افتتاح وختام يليق باسم ومكانة مصر.