وزير الرياضة ورئيس الاتحاد الدولي لليد يجتمعان باللجنة المنظمة للمونديال

اجتمع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتور حسن مصطفي رئيس الاتحاد الدولي لليد، صباح اليوم الأحد مع اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم لكرة اليد، المقرر إقامتها في مصر يناير 2021.
حضر الاجتماع، هشام نصر رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد ورئيس اللجنة المنظمة وحسين لبيب مدير اللجنة المنظمة للبطولة وأحمد الشيخ رئيس لجنة الإتصال الحكومي ورؤساء اللجان المعنية للبطولة.
صرح وزير الرياضة بأن اللجنة المنظمة للمونديال تواصل عملها بكل قوة استعدادًا للمونديال المقرر إقامته في مصر خلال الفترة من ١٣ إلى ٣١ يناير من العام القادم.
وأشاد صبحي بالجهود التي تقوم بها جميع اللجان المعنية بالتعاون والتنسيق مع الاتحاد الدولي لليد و الهيئة الهندسية، مؤكداً أن الفترة المقبلة نشاط مكثف لحسم بعض الملفات الهامة حيث تسعي اللجنةالمنظمة والتي تعمل تحت ضغط كبير من الاتحاد الدولي وبدعم اكبر من الدولة لتسليم مبكر للملاعب والصالات، خاصة مع استمرار لجان التفتيش الدولية لمراقبة ما يحدث عن قرب.
واطمئن الدكتور حسن مصطفي رئيس الاتحاد الدولي لليد علي الاستعدادات النهائية من أعمال إنشائية وتطويرية وتنظيمية وتسويقية وأخر الأعمال الخاصة بالصالات المغطاة، والمكاتب الإدارية الخاصة بالبطولة.
وتم الاتفاق علي الشكل النهائي للجان المنظمة وادوارها في الفترة المقبلة، وجداول المباريات كاملة بالتوقيتات والصالات المقامة عليها وصالات التدريب، والمتطوعين وبرامج تدريبية لهم.
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