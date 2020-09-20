مشاهدة ماتش ليفربول ضد تشيلسي بث مباشر

قال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، يورجن كلوب، إنه كان يتمنى بداية أفضل في حملة الدفاع عن لقب الدوري الإنجليزي الممتاز بالموسمالحالي 2020/2021.
ويبدأ ليفربول بجدول صعب، حيث كانت البداية مع ليدز يونايتد وفاز عليه بصعوبة بنتيجة 4-3، والآن
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