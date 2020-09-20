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مشاهدة ماتش ليفربول ضد تشيلسي بث مباشر

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قال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ، يورجن كلوب، إنه كان يتمنى بداية أفضل في حملة الدفاع عن لقب الممتاز بالموسم

الحالي 2020/2021.

ويبدأ ليفربول بجدول صعب، حيث كانت البداية مع ليدز يونايتد وفاز عليه بصعوبة بنتيجة 4-3، والآن

عليه مواجهة كل من وآرسنال في الجولتين الثانية والثالثة.

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