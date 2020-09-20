شاهد.. قناة الأهلي تتجاهل محمود طاهر في تاريخ الدوري

تجاهلت قناة النادي الأهلي المهندس محمود طاهر الرئيس السابق للقلعة الحمراء بشكل مؤسف في تقرير أذاعته عن تاريخ الرؤوساء الذين فاز الأهلي في عهدهم بلقب الدوري. وأذاعت القناة صباح اليوم الأحد تقريراً مطولاً عن الرؤوساء الفائزين باللقب المحلي ولكنها تجاهلت محمود طاهر بدون سبب واضح ولم تذكر اسمه من قريب أو بعيد رغم أن الأهلي فاز بلقب الدوري 3 مرات في عهده مواسم 2013 -2014 و2015-2106 و2016 -2017. أو بعيد رغم أن الأهلي فاز بلقب الدوري 3 مرات في عهده مواسم 2013 -2014 و2015-2106 و2016 -2017. وكان الأهلي قد توج بلقب الدوري للمرة 42 في تاريخه والخامسة على التوالي. شاهد https://twitter.com/AlAhlyTV/status/1307614145324494849

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