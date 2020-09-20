مشاهدة مباراة توتنهام وساوثهامبتون بث مباشر اليوم 20/09/2020

يتواجه فريقي توتنهام وساوثهامتون اليوم، في أحد مواجهات الدوري الإنجليزي الممتاز 2021، السبيرز وقع في فخ الهزيمة اللقاء الماضي بهدف نظيف دون رد في أول لقاءات الموسم الجديد أمام فريق ايفرتون ، ونتيجة غير متوقعة علي الرغم من الأداء الذي كان يتميز به اللقاء الماضي طوال المباراة فهذه هي كرة القدم يري الجميع أن الثلاث نقاط من أهم العامل الكروي داخل الملعب ، ويبحث الجميع عن الفوز فقط لينفرد علي الصدارة وقمة الدوري ليكون له دوراً في التتويج باللقب ويكون من أصحاب نصيب الشامبيونزليج الموسم التالي، ويبحث اليوم توتنهام عن الفوز فقط في هذا اللقاء ليعوض خسارته التي تلقاها في المباراة الماضية، ونحن في موقع الوفد ننشر لكم مشاهدة مباراة توتنهام وساوثهامتون اليوم.

بث مباشر مباراة توتنهام وساوثهامبتون

وقد سقط أيضاً ساوثهامبتون اللقاء الماضي وخَسر بهدف

-مشاهدة مباراة توتنهام وساوثهامبتون بث مباشر الدوري الانجليزي اليوم بدون تقطيع "اضغط هنا للمشاهدة"

-مشاهدة مباراة توتنهام وساوثهامبتون بث مباشر الدوري الانجليزي اليوم بدون تقطيع "اضغط هنا للمشاهدة"

-مشاهدة مباراة توتنهام وساوثهامبتون بث مباشر الدوري الانجليزي اليوم بدون تقطيع "اضغط هنا للمشاهدة"

نظيف دون رد من نادي كريستال بالاس ، ويأمل بالخروج من اللقاء بنقطة من تعادل علي الأقل خصوصاً أنه يعلم أن منافسه ليس سهل وعنيد ولن يستسلم بالتعادل بهذه السهولة ، ولكن يستغل عامل الملعب في تحقيق تلك الفوز أو التعادل وسيخوض اللقاء علي ملعب سينت ماري.

مشاهدة مباراة توتنهام وساوثهامتون

طرفي اللقاء : توتنهام وساوثهامتون.

مناسبة اللقاء : الدوري الإنجليزي.

التوقيت : 1:00 بتوقيت القاهرة.

القناة : بي إن سبورت 2.

المعلق : سوار الذهب.

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جميع عشاق موقع الوفد سننقل لكم البث المباشر رابط مشاهدة مباراة توتنهام وساوثهامتون عبر الوفد في لقاء اليوم الأحد 20 من سبتمبر 2020، في مواجهة من المتوقع أن تبدأ الساعة الثانية 2:00 بتوقيت مكة المكرمة ، الواحدة 1:00 بتوقيت القاهرة، وذلك عبر قناة بي إن سبورت 2 بتعليق سوار الذهب عبر الصوتية الأولي وعلي الصوتية الثانية.

تشكيلة توتنهام اليوم لمواجهة نادي ساوثهامتون الرسمية هي كلا من : هوجو لوريس في حراسة المرمي، وأمامه في الدفاع كلا من دوهرتي وداير وسانشيز ودايفيز، وفي الوسط كلا من هويبيرغ وندومبيلي ووينكس، فوي الهجوم كلا من : سون ولوكاس مورا وهاري كين.

بعد المواجهة بعد أقل من ساعة من الآن، في لقاء قوي بين توتنهام ونظيره نادي ساوثهامتون.

تقابل نادي توتنهام هوتسبير مع نادي ساوثهامتون في العديد من المواجهات السابقة، حيث تقابلا في 197 مواجهة سابقة، ونجح نادي توتنهام هوتسبير في الفوز بـ 83 مواجهة، بينما تمكن نادي ساوثهامتون في الفوز في 64 لقاء، وكانت التعادلات حاضرة في خمسين لقاء.