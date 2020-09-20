أول بند يعتمده الفيفا في لائحة اتحاد الكرة

كشف مصدر باتحاد الكرة، عن أول بند في تعديلات لائحة النظام الأساسي للجبلاية، يوافق عليه مسؤولو الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا.
وقال المصدر، إن الفيفا وافق على بند قبول استقالة أي عضو مجلس إدارة داخل اتحاد الكرة فورًا، وإلغاء المهلة التي تمنحلأي عضو للعدول عن استقالته، والتي تبلغ أسبوعًا.
وجدير بالذكر أن اتحاد الكرة ينتظر من الفيفا إرسال النسخة النهائية لتعديلات اللائحة تمهيدًا لاعتمادها رسميًّا من الجمعية العمومية.
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