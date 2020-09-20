بايرن ميونخ: نتعهد بقواعد التباعد الاجتماعي خلال مباريات الفريق

تعهد كارل هاينز رومينيجه رئيس مجلس إدارة نادي بايرن ميونخ حامل لقب الدوري الألماني بأن يلتزم قادة النادي بإجراءات التباعد الإجتماعي خلال متابعة مباريات الفريق في المستقبل، بعد تصويرهم وهم على مقربة من بعضهم البعض خلال المواجهة الافتتاحية لموسم البوندسليجا أمام شالكه يوم الجمعة الماضي.

وقال رومينيجه لشبكة “سكاي سبورتس” اليوم الأحد “نحن جميعًا نتفق على أن الصورة لم تكن مثالية، سنغير ذلك”.

وجلس مسؤولو بايرن في مقصورة استاد أليانز أرينا دون وجود مسافة تفصلهم وهو نفس ما فعله مسؤولو شالكه خلال المواجهة التي انتهت بفوز كاسح للنادي البافاري بثمانية أهداف دون رد.

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وقال رومينيجه أن هناك سوء فهم للوائح مكافحة فيروس كورونا المستجد، بعدما قال خليفته المستقبلي أوليفر كان لمحطة “زد دي اف” التليفزيونية أن المسؤولين التزاموا بالإرشادات المحلية في بافاريا.

وتابع رومينيجه “في المباراة المقبلة سنحافظ على المسافة الضرورية، إذا كان ذلك هو المطلوب”.

وجرت المباراة دون حضور جماهير بعد أن كان من المخطط حضور 7500 مشجع، وذلك في ضوء تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا.