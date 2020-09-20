رياضة | مفاجأة.. الزمالك يحدد بديل فيريرا

كتب هاني نصر العربي في الأحد 20 سبتمبر 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. الزمالك يحدد بديل فيريرا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ينتظر مجلس إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الرد النهائي من البرتغالي جيوسفالدو فيريرا لمعرفة ما إذا كان سيعود لتولي تدريب المارد الأبيض من جديد خلفاً للفرنسي باتريس كارتيرون في الولاية الثانية له من عدمه.

وكان المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة البيت الأبيض قد أكد أن هناك مفاوضات تتم مع مدرب كبير للغاية في عالم كرة القدم الإفريقية والعربية ويتشاور مع مساعديه قبل أن يتخذ القرار النهائي.

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إلى أن الوقت لم يسعف البيت الأبيض لتحديد أكثر من خيار فبعد إعتذار جروس تبقى الثنائي فيريرا وكالديرون الذي سيتم التفاوض معه في حالة رفض فيريرا هو الآخر العرض المُقدم من الزمالك.

يُذكر أن فيريرا يقوم حالياً بدراسة كل ما يخص نادي الزمالك من قائمة اللاعبين وموقف النادي في بطولة الدوري التي حسمها النادي الأهلي وغيرها من الأمور قبل إتخاذ قراره النهائي.