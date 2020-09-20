الامارات | الهلال السعودي يطلب من محمد الشلهوب العودة عن الاعتزال

شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال السعودي يطلب من محمد الشلهوب العودة عن الاعتزال والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت صحيفة "الرياضية" السعودية، عن طلب إدارة الهلال من قائد فريق الكرة الأول في النادي محمد الشلهوب العودة عن قرار اعتزاله، والانضمام إلى بعثة الفريق المشارك حالياً في دوري أبطال آسيا 2020، بعد ظهور حالات متعددة بفيروس "كورونا المستجد" أصابت قائمة الفريق.

ووفقاً للصحيفة، طلبت الإدارة الهلالية من اللاعب المسجل بكشوفات البطولات الآسيوية، السفر إلى الدوحة، مستضيفة دوري مجموعات البطولة الحالية، والالتحاق ببعثة الفريق، حيث أجرى اللاعب مسحة طبية للتأكد من خلو إصابته بالفيروس التاجي، وذلك عملاً بالإجراءات المتبعة في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، خاصة أن بعثة الهلال تشهد ارتفاعاً بإعداد أصابات لاعبيها بفيروس "كورونا المستجد".

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وجاء طلب إدارة النادي السعودي من اللاعب، بعد أن رفض الاتحاد الآسيوي رسمياً طلب إدارة الهلال تأجيل مباراته أمام شاهر خورد الإيراني المقررة اليوم الأحد، لحساب الجولة الخامسة من دوري المجموعات، خصوصاً أن الفريق الهلالي يتصدر مجموعته برصيد 10 نقاط، ويحتاج إلى نقطة واحدة من مباراتين للحاق بمواطنيه الأهلي والنصر إلى الدور ثمن نهائي البطولة القارية.

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