شكرا لقرائتكم خبر عن كيف بقي محمد صلاح على القمة؟.. يورجن كلوب يجيب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

قال يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، إن الاحترافية والإصرار عاملان رئيسيان وراء التميز المستمر لمحمد صلاح.

وأدت ثلاثية الفوز في المباراة الافتتاحية للموسم الجاري «4-3» على ليدز يونايتد في آنفيلد إلى رفع رصيد صلاح التهديفي إلى 97 هدفًا في 154 مباراة فقط مع ليفربول.

وجاءت أربعة وأربعون من تلك الأهداف في ظهور مذهل بموسم 2017-2018، لكن صاحب القميص رقم 11 حافظ على مستوى أداء رائع خلال الفترة التي كان خلالها حاسمًا في فوز الريدز بأربعة ألقاب كبرى.

وقبل لقاء الأحد مع نادي صلاح السابق تشيلسي، سُئل «كلوب» كيف تمكن المصري من الحفاظ على مثل هذا الاتساق الرائع على مدار إطار زمني طويل، وأجاب كلوب: «أولاً وقبل كل شيء، إنه له الفضل في ذلك».

وأضاف كلوب في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للنادي: «الكثير من الأشياء التي نقوم بها تساعده على أن يكون اللاعب الذي يمكنه أن يحقق ذلك، هذا صحيح، كفريق، وهو يعرف ذلك. ولكن بصرف النظر عن ذلك، يجب أن تكون لديك شخصية قادرة على استثمار ذلك».

وتابع: «ظل مصمماً للغاية. إنه محترف للغاية، هذه هي الحقيقة. جميع اللاعبين يفعلون ما تخبرهم به ولكن الأمر يتعلق بمدى أهمية رؤيتك له بنفسك، لأن ذلك يمنحك بعد ذلك عقلية مختلفة تمامًا لجميع الأشياء».

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وواصل: «الأرقام لا تصدق، هذا صحيح، وكنت سعيدًا حقًا من أجله في هذه المباراة ضد ليدز».