شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل بابل يمنح الزمالك مهلة أخيرة لتحديد موقفه من اللاعب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

قال نونو ميجيل، وكيل أعمال الأنجولي أري بابل، جناح فريق أول أغسطس الأنجولي السابق، إن هناك مهلة أخيرة لمسؤولي نادي الزمالك من أجل تحديد موقفهم بشكل نهائي بشأن اللاعب، مشيراً إلى أن ما حدث لا يمت للاحتراف أو الاحترام.

وأكد وكيل اللاعب، في تصريحات تليفزيونية: «هناك عقد بالفعل بين بابل والزمالك، لن أفصح عن أي تفاصيل وإذا كان به أي شروط جزائية، لكن الأمر لم يتم التعامل معه بشكل لائق من جانب الزمالك، لقد وافقنا على كل الشروط ووقعنا العقد، لكن لم نجد أي رد فعل بعد ذلك».

وتابع: «لا يوجد أي تواصل، لا يتم الرد علينا، نتحدث هنا عن الأمور الأساسية، حتى لم يتم تحديد موعد لرحلة اللاعب للقاهرة للانضمام للفريق، لا يوجد أي تحويل لراتب أو مستحقات اللاعب، نحاول التواصل مع مسؤولي الزمالك ولا يرد علينا أحد».

وأختتم: «لقد وقع على عقود بالفعل، هو لاعب في نادي الزمالك، يجب أن يكون هناك تواصل معه ومنحه راتبه، يجب أن يتم احترامه كإنسان قبل أن يتم احترامه كلاعب محترف، عقده انتهى مع ناديه ولا يتقاضى أي راتب منذ 3 أشهر ولديه عائلة».