شكرا لقرائتكم خبر عن محمد هاني عن رمضان صبحي: «زعلان عليه.. شخصية نضيفة» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
تحدث محمد هاني، ظهير أيمن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن زميله السابق في الفريق رمضان صبحي، الذي انضم رسميًا إلى صفوف بيراميدز.
وقال هاني في تصريحات إذاعية: «كل واحد له وجهة نظره وقراراته في حياته، كان يكمل في الأهلي».
وأضاف: «زعلان على رمضان أكثر من إني زعلان من رمضان، لاعب كبير وشخصية نضيفة وشخصية في الملعب، كان نفسي يبقى موجود في الأهلي ويحقق إنجازات وبطولات، والأهلي كان هايحقق له كل ده».
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