شكرا لقرائتكم خبر عن «المحمدي» مع «تريزيجيه»: حلوة البدايات.. كلها حكايات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نشر أحمد المحمدي، ظهير أيمن أستون فيلا الإنجليزي، صورة مع زميله محمود تريزيجيه، وذلك عبر حسابه بموقع «تويتر»، معلقًا عليها: «حلوة البدايات.. كلها حكايات».

ويستعد أستون فيلا لملاقاة شيفيلد يونايتد، غدًا الإثنين، في الأسبوع الثاني من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، وهي أولى مباريات الفريق في المسابقة هذا الموسم، إذ تأجلت مباراة الأسبوع الأول أمام مانشستر سيتي.