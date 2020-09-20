شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة إيهاب صالح سكرتير اتحاد الكرة الأسبق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - توفي صباح اليوم، الأحد، المهندس إيهاب صالح، السكرتير العام الأسبق لاتحاد الكرة المصري.

ونشر اتحاد الكرة، عبر صفحته بموقع «فيس بوك»، بيانًا نعى خلاله «صالح»، قال فيه: «ينعى الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني، وأعضاء مجلس الإدارة والمدير التنفيذي ورؤساء اللجان ومديرو الإدارات والعاملون بالاتحاد وفروعه، المهندس إيهاب صالح، السكرتير العام الأسبق للاتحاد، الذي وافته المنية صباح اليوم، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد برحمته الواسعة ويتقبله بقبول حسن ويجعل مثواه الجنة ويلهم أهله وزملاءه وكل محبيه الصبر الجميل وإنا لله وإنا إليه راجعون».