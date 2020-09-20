شكرا لقرائتكم قمصان يطالب جماهير الأهلي بدعم اللاعبين والتصدى لحملات التشكيك ضد الكيان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
طالب سامى قمصان المدرب المساعد للنادى الأهلى ، جماهير ناديه بعدم المشاركة فى الحملات الموجهة لهدم القلعة الحمراء دون وعى ، وقال سامى قمصان فى مداخلة هاتفية لبرنامج ساعة مع شوبير عبر أذاعة أون سبورت :" تراجع نتائج الاهلى فى المباراتين الاخيرتين بالدوري وعدم تسجيله أى أهداف لأول مرة هذا الموسم ليست نهاية الدنيا ، بلاش نخبس الفرقة حقها ، ولازم نقدر أن اللاعبين تأثروا بفترة التوقف الطويلة بسبب كورونا وكانت النتائج مختلفة عن مرحلة ماقبل كورونا ، ومع أستمرار نزيف النقاط الخصوم وحسم اللقب لصالحنا طبيعى أن اللاعبين يشعرون براحة وبالتالى انتهت المباراتين بالتعادل"
وأضاف قمصان :" حققنا انجاز كبير بالفوز بالدوري رغم حملات التشكيك والهدم فى قدراتنا كلاعبين وجهاز فنى أو حملات الخوض فى الاعراض التى تعرضها لها مجلس الادارة ولكننا أثبتنا أن الاهلى سيظل فوق الجميع وأن مبادىء الكيان الأحمر ستظل راسخة دون تغييرفلم نحيد عنها رغم شراسة الهجوم الذى نتعرض له يومياً".
وتابع مدرب الأهلى :"بلاش جمهورنا يشارك فى هذه الحملات بدون دراية منه بداعى أن القلق من بطولة أفريقيا ، متخافوش أحنا عارفين نفصل بين البطولتين لازم يكون عندكو ثقة فى اللاعبين والجهاز الفنى والادارة وتبقوا أنتو حاصد الصد بتاعنا عشان نركز ، محتاجين جمهورنا يدعمنا ويثق فينا وينتظر النتيجة ، ونعده بأن نبذل كل مافى وسعنا لإسعاده ، كيان الاهلى أنشأ لإسعاد جماهيره المحبة الداعمة له"
وعن مشواره كلاعب مع الاهلى قال سامى قمصان :"أمضيت أسبوعاً فى منزل سعيد أحمد الادارى حتى تتم صفقة انتقالى للأهلى رغم إرتفاع العرض المادى للزمالك والاسماعيلى لضمى وراضى عن رحلتى مع القلعة الحمراء كنت أتمنى تحقيق انجازات أكثر لهذا الكيان ولكن ربنا عوضنى فى التدريب وبثقة مجلس الادارة".
وتُجهّز إدارة النادي الاهلي كشف بنسبة مشاركة اللاعبين في بطولة الدوري الممتاز الذي توّج به الفريق رسمياً أول أمس، الجمعة، بعد خسارة الزمالك من أسوان بهدف نظيف ضمن منافسات الجولة الـ28 من بطولة الدوري الممتاز، وتقوم إدارة النادي بتجهيز كشف المكافآت بهدف توزيع مستحقات كل لاعب حسب مشاركته في المباريات هذا الموسم حيث يحصل كل لاعب في الفريق على ما يقرب من 175 ألف جنيه مكافأة الفوز ببطولة الدوري وجاء تتويج الاهلي باللقب قبل مباراته أمس مع المقاصة ضمن منافسات الجولة ذاتها ونجح المارد الأحمر في حسم اللقب محلياً قبل إنتهاء المسابقة المحلية بـ7 جولات وهو ما يُحسب لهذا الجيل والجهاز الفني للفريق بقيادة السويسري رينيه فايلر ، ومن المقرر أن يُحدد مسئولو النادي مكافأة الفوز بالدوري التى ستصل لـ175 ألف جنيه لكل لاعب حسب نسبة مشاركاته وسيحصل محمد الشناوي بالتأكيد على أعلى مكافأة كونه اللاعب الوحيد في الفريق الذي شارك في جميع المباريات التى خاضها المارد الأحمر في المسابقة حتى الأن يليه محمد مجدي قفشة 26 مباراة ثم وليد سليمان 25 مباراة ثم أجاي 24 مباراة وإستحق المارد الأحمر التتويج بالدوري بعد سلسلة الاانتصارات المُتتالية التى حققها الفريق هذا الموسم تحت قيادة مدربه السويسري رينيه فايلر.
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