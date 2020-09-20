شكرا لقرائتكم سامى قمصان: فايلر لا يفكر في الرحيل وهدفه التتويج بدورى أبطال أفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف سامى قمصان المدرب المساعد للنادى الأهلى، أن السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للقلعة الحمراء لا يفكر فى الرحيل عن النادى وكل ما يشغل باله هو التتويج بدورى الأبطال الأفريقي.

وأكد قمصان فى مداخلة هاتفية لبرنامج ساعة مع شوبير عبر أذاعة أون سبورت إف إم: "فايلر تحدث فى أكثر من مرة عن عزمه منح اللاعبين الأساسيين راحة فى المباريات المقبلة عقب حسم بطولة الدورى، نرغب فى إراحة اللاعبين المجهدين وتجهيز العائدين من الإيقاف مثل كهربا أو من الإصابة مثل حسين الشحات ومحمد محمود، ونرغب فى رفع لياقة بعض اللاعبين قبل موقعة الوداد المغربى".

ويضيف سامى قمصان: "لدينا ثلاثة مباريات مصيرية تفصلنا عن أهم حدث هذا الموسم وهو التتويج بدورى الابطال الأفريقى، اللاعبين والجهاز الفنى ومن قبلهم الإدارة الكل على قلب رجل واحد لتحقيق هذا الهدف".

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وتابع مدرب الأهلى: "البعض يتحدث عن رحيل فايلر ولكن ما أراه هو العكس تماماً المدرب السويسرى كل تفكيره فى بطولة أفريقيا فهى مهمة للنادى وله أيضاً، لم يتحدث فايلر عن الرحيل، وحديثه كله عن دعم الادارة للفريق وعدم تأخرهم عنا".

وعن مباراة الوداد المغربى قال سامى قمصان: "الأهلى أجهز من الوداد، مع احترامنا للفريق المغربى لم يصل لكامل فورمته حتى الآن، ونحن الأجهز فنياً وبدنياً، وبقول للجمهور متخافوش شخصية الأهلى تجيد الفصل بين كل بطولة ونسعى للتركيز على حسم اللقب الافريقى لصالحنا".