شكرا لقرائتكم محمد هانى: نحترم الوداد ولكن الأهلى لا يخشى مواجهة أحد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد محمد هانى الظهير الأيمن للنادى الأهلى أسباب تطور مستواه بعد تعرضه لانتقادات لاذعة طوال الفترة الماضية.

وقال هانى فى مداخلة هاتفية لبرنامج ساعة مع شوبير عبر إذاعة أون سبورت إف إم :" الأهلى كبير جدا وكل جماهيره متعود أن لاعبيته فى التوب فورم وطبيعى الناس تنتقدنا لما مستوانا يتراجع، وأنا نفسى تعرضت لهذه الانتقادات وقعدت مع نفسى وقولت لازم أعرف الناس زعلت منى وأعدل نفسى وبالفعل هذا ماحدث فى الثلاث مباريات الأخيرة ".

وتابع محمد هانى: "فايلر لم يتحدث معى بشكل خاص وقت انتقادى من الجمهور، ولكنه يتعامل معنا جميعاً بنفس الشكل وأتذكر أنه وقت الهجوم على مروان محسن تحدث معه أمامنا وقاله أنا مقتنع بيك وهساندك وهتلعب ومتفكرش فى أى حاجة غير أنك ترجع تجيب أهداف تانى، مساندة الادارة والجهاز الفنى مهمة لأى لاعب ولكن فى رأيى الكرة تظل فى ملعب اللاعب الذى بإمكانه فصل نفسه عن كل هذه الاجواء حتى يستعيد مستواه فى أقرب فرصة".

وأضاف نجم الأهلى: "لم أعد أحب السويشال ميديا مثل الفترة السابقة، بدأت أشعر أن تأثيرها سلبى على اللاعبين ولذلك فصلت نفسى عنها وقولت مش هقرأ ولا أسمع هركز فى شغلى فى الملعب بس ".

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وعن مواجهة الوداد المغربى قال محمد هانى :" الأهلى ونجومه لا يخافوا أحد، نحن نحترم فريق الوداد ونقدر لاعبيه وجهازه الفنى وجمهوره ونعلم صعوبة المباراة هناك، لعبت كتير فى المغرب وعارف صعوبة الاجواء ولكننا نفكر كل دقيقة فى هذه المباراة منذ استئناف النشاط بعد كورونا، نتحدث مع بعضنا البعض على ضرورة تجاوز عقبة الوداد المغربى للوصول للنهائى الافريقى".

وتابع محمد هانى: "لو مستر فايلر طلب منى الراحة فى المباريات المقبلة سوف اتقبل الأمر هذه رؤية الجهاز الفنى ولكن أنا عايز العب واحافظ على فورمتى، مباراة واحدة فى الأهلى تساوى كتير أوى".

وعن التتويج بالدورى قال محمد هانى :"أقل مكافأة لينا بعد سنة رخمة طولت أوى ومرينا بظروف صعبة فى فترة الكورونا، ولكن كنا مركزين من أول يوم فى الدورى نحسم بدرى ونعمل فارق نقاط يخلينا نعرف نشم نفسنا قبل استكمال المشوار الافريقى".