شكرا لقرائتكم وزير الرياضة يجتمع مع رئيس الاتحاد الدولى لليد استعداداً للمونديال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اجتمع الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولى لليد، صباح اليوم الأحد مع اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم لكرة اليد، المقرر إقامتها فى مصر يناير 2021 .. وحضر الإجتماع، هشام نصر رئيس الاتحاد المصرى لكرة اليد ورئيس اللجنة المنظمة وحسين لبيب مدير اللجنة المنظمة للبطولة وأحمد الشيخ رئيس لجنة الإتصال الحكومى ورؤساء اللجان المعنية للبطولة .

قال وزير الرياضة بأن اللجنة المنظمة للمونديال تواصل عملها بكل قوة استعداداً للمونديال المقرر إقامته فى مصر خلال الفترة من 13 إلى 31 يناير من العام القادم .

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وأشاد صبحى بالجهود التى تقوم بها جميع اللجان المعنية بالتعاون والتنسيق مع الاتحاد الدولى لليد والهيئة الهندسية، مؤكداً أن الفترة المقبلة نشاط مكثف لحسم بعض الملفات الهامة حيث تسعى اللجنة المنظمة والتى تعمل تحت ضغط كبير من الاتحاد الدولى وبدعم اكبر من الدولة لتسليم مبكر للملاعب والصالات، خاصة مع استمرار لجان التفتيش الدولية لمراقبة ما يحدث عن قرب .

واطمئن الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولى لليد على الاستعدادات النهائية من أعمال إنشائية وتطويرية وتنظيمية وتسويقية وأخر الأعمال الخاصة بالصالات المغطاة، والمكاتب الإدارية الخاصة بالبطولة . وتم الاتفاق على الشكل النهائى للجان المنظمة وادوارها فى الفترة المقبلة، وجداول المباريات كاملة بالتوقيتات والصالات المقامة عليها وصالات التدريب، والمتطوعين وبرامج تدريبية لهم .